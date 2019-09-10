Американская телеведущая рассказала, на кого похож сын принца Гарри и Меган Маркл (Фото)

Новости шоу бизнеса:Эллен Дедженерес на премьере 17-го сезона своего ток-шоу рассказала о недавней встрече с принцем Гарри и Меган Маркл.

Известная телеведущая описала принца Гарри и Меган Маркл как "удивительных и простых людей", которые регулярно сталкиваются с жестокой критикой в интернете.

Телеведущая поведала зрителям, какая милая пара — Меган и Гарри, а их сын Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор похож на отца.

Обладательница 11 премий "Эмми" прошлась с сарказмом по всем обвинениям и привела в пример работу Меган и Гарри в защиту слонов в Ботсване. Сама же актриса и ведущая ведет работу по сохранению горилл Рованды.

"Я вижу, как на них нападают, и это несправедливо, - сказала Дедженерес, защитившая Гарри и Меган после скандала с частным самолетом. - Это всего лишь два простых и сострадательных человека, которые многое делают для мира. Мне нравится, что они делают для сохранения дикой природы, для слонов в Ботсване. А им нравится то, что я делаю для горилл в Руанде. Теперь мы собираемся делать что-то вместе".

Когда встал вопрос о маленьком принце Гарри, Эллен пошутила:

"Он весит 15 фунтов, что, как я полагаю, равняется здесь 17 долларам"

Дальше — веселее. Спросив у зрителей, хотят ли они увидеть фотографию ребенка, Дедженерес призналась, что на самом деле ее нет.

"Я не думаю, что это правильно, просить сделать фотографию", - сказала телеведущая. Вместо этого она нарисовала картину молодой королевской семьи.

Она знает со слов родителей, что Арчи очень похож на своего папу, и с каждым месяцем это сходство все сильнее.