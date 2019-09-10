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Сергей и Снежана Бабкины покрестили сына

Сергей и Снежана Бабкины покрестили сына
22:19 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Счастливое семейство Бабкиных во вторник, 10 сентября, покрестили третьего ребенка, мальчика Елисея.

Елисей родился у Снежаны и Сергея 18 июня 2019 года.

Новое семейное фото Бабкин опубликовал на своей странице в Instagram. В подписи мужчина сообщил, что решил окрестить сына в церкви, в которой венчался со Снежаной.

Сегодня волшебный день. День, в который мы окрестили Елисея Сергеевича. Днепропетровская область, село Богатое. Именно в этой церкви наш Отец Андрей венчал нас со Снежаной 11,5 лет назад. А сегодня он окрестил нашего сына, – рассказал певец.

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Мужчина часто в интервью признавался в том, что отцовство – это истинное наслаждение для него. Сергей со Снежаной готовились к рождению третьего ребенка. По словам артиста, он очень ждал беременности жены.

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Певец, Крестины, Сергей Бабкин, Снежана Бабкина.
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