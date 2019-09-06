Сергей Бабкин выпустил новый трек "Єви і Адама" (Видео)

Обложкой песни стала художественная интерпретация снимка из недавней фотосессии Сергея с женой Снежаной, на которой супруги запечатлены совершенно голыми. Украинский певец Сергей Бабкин, который недавно устроил концерт для новорожденного сына Елисея, презентует новый сингл – хит всех концертов тура "Музасфера" под названием "Єви і Адами". Откровенную фотосъемку звездная пара приурочила к десятилетию венчания. После этой фотосесии Бабкиных окрестили "Адамом и Евой".