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Пятница, 06.09.2019

Сергей Бабкин выпустил новый трек "Єви і Адама" (Видео)

Обложкой песни стала художественная интерпретация снимка из недавней фотосессии Сергея с женой Снежаной, на которой супруги запечатлены совершенно голыми. Украинский певец Сергей Бабкин, который недавно устроил концерт для новорожденного сына Елисея, презентует новый сингл – хит всех концертов тура "Музасфера" под названием "Єви і Адами". Откровенную фотосъемку звездная пара приурочила к десятилетию венчания. После этой фотосесии Бабкиных окрестили "Адамом и Евой".
Фото: instagram.com
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Музыка, Клип, Трек, Адам и Ева, Сергей Бабкин, Снежана Бабкина, Музасфера.
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