Пять известных украинок, которым пришлось содержать своих мужчин

Часто роль главы семьи приходится исполнять хрупким женщинам

Гендерные стереотипы в современном мире давно развеялись. В том, что женщина становится успешной в карьере и может обеспечить всю семью, нет ничего удивительного. Конечно, в мире еще есть альфонсы, которые стремятся пожить за счет женского кошелька. Однако в нередких случаях именно семейным мужчинам приходится уступить место главы любимой, чтобы с ее помощью справиться со всеми жизненными неудачами.

"Телеграф" рассказывает о том, каким известным женщинам пришлось содержать своих мужчин.

Екатерина Репяхова (Павлик)

Молодая жена украинского певца Виктора Павлика, которая находится в конфликтных отношениях с бывшей женой исполнителя, была в ситуации, когда именно она содержала семью. Как рассказал в одном интервью Виктор Павлик, его жена помогала в финансовом плане, когда во время локдауна были запрещены любые концерты. Екатерина, как популярный блогер, давала рекламы, поэтому кормилицей семьи на время стала именно она.

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Анна Седокова

Бывшая участница группы "ВИА Гра", певица Анна Седокова поддерживает своего мужа, баскетболиста Яниса Тимму. В прошлом году исполнительница, родом из Киева, призналась, что ее любимый испытывает финансовые трудности из-за работы — Янис покинул команду "Химки", благодаря которой получал около миллиона долларов (более 28 млн грн) в год. Мужчине пришлось улететь в Америку, после чего росСМИ начали писать о вероятном разводе пары. Однако позже Седокова написала, что у них все хорошо.

Светлана Лобода

Украинская 39-летняя певица Светлана Лобода, которая давно живет и работает в России, находясь в отношениях со своим бывшим гражданским мужем Андреем Царем не скрывала, что "тащит" на своих плечах весь семейный бюджет. Мужчина был занят в балете звезды, соответственно и получал намного меньше. Вначале Лободу не смущала такая ситуация, но со временем все усложнилось, и даже рождение дочери Евангелины (2011) не спасло отношения супругов.

Оля Полякова

В одном из выпусков YouTube-проекта "Взрослые девочки" с телеведущей Машей Ефросининой украинская певица Оля Полякова рассказала о том, как однажды ее муж, украинский бизнесмен Вадим Буряковский потерял все деньги и остался на грани разорения. По словам исполнительницы, она выходила замуж за "богатого мужчину", который помогал ей с музыкальной карьерой. Однако у Буряковского начались проблемы с работой. Став известной Полякова содержала семью и нередко упрекала мужа в том, что она зарабатывает больше него.

Лолита Милявская

Известная певица, родом из Мукачево, Закарпатская область, обеспечивала своего пятого по счету мужа, российского теннисиста и фитнес-тренера Дмитрия Иванова. Супруги пробыли в отношениях 10 лет (2010—2020 гг). Интересно, что не только он жил на обеспечении звезды, но и его родственники, а также любовница Иванова, косметолог из Белоруси Ольга Кулиева. Отметим, что роман Дмитрия и Ольги начался еще за пару лет до развода с Лолитой.

Стоит отметить, что несмотря на проблемы с мужьями, многим женщинам удается стать матерями даже после 40 лет. Кто из голливудских знаменитостей воспитывает детей без помощи мужей — смотрите в нашем материале.