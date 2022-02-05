Пять известных украинок, которым пришлось содержать своих мужчин
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Часто роль главы семьи приходится исполнять хрупким женщинам
Гендерные стереотипы в современном мире давно развеялись. В том, что женщина становится успешной в карьере и может обеспечить всю семью, нет ничего удивительного. Конечно, в мире еще есть альфонсы, которые стремятся пожить за счет женского кошелька. Однако в нередких случаях именно семейным мужчинам приходится уступить место главы любимой, чтобы с ее помощью справиться со всеми жизненными неудачами.
"Телеграф" рассказывает о том, каким известным женщинам пришлось содержать своих мужчин.
Екатерина Репяхова (Павлик)
Молодая жена украинского певца Виктора Павлика, которая находится в конфликтных отношениях с бывшей женой исполнителя, была в ситуации, когда именно она содержала семью. Как рассказал в одном интервью Виктор Павлик, его жена помогала в финансовом плане, когда во время локдауна были запрещены любые концерты. Екатерина, как популярный блогер, давала рекламы, поэтому кормилицей семьи на время стала именно она.
Анна Седокова
Бывшая участница группы "ВИА Гра", певица Анна Седокова поддерживает своего мужа, баскетболиста Яниса Тимму. В прошлом году исполнительница, родом из Киева, призналась, что ее любимый испытывает финансовые трудности из-за работы — Янис покинул команду "Химки", благодаря которой получал около миллиона долларов (более 28 млн грн) в год. Мужчине пришлось улететь в Америку, после чего росСМИ начали писать о вероятном разводе пары. Однако позже Седокова написала, что у них все хорошо.
Светлана Лобода
Украинская 39-летняя певица Светлана Лобода, которая давно живет и работает в России, находясь в отношениях со своим бывшим гражданским мужем Андреем Царем не скрывала, что "тащит" на своих плечах весь семейный бюджет. Мужчина был занят в балете звезды, соответственно и получал намного меньше. Вначале Лободу не смущала такая ситуация, но со временем все усложнилось, и даже рождение дочери Евангелины (2011) не спасло отношения супругов.
Оля Полякова
В одном из выпусков YouTube-проекта "Взрослые девочки" с телеведущей Машей Ефросининой украинская певица Оля Полякова рассказала о том, как однажды ее муж, украинский бизнесмен Вадим Буряковский потерял все деньги и остался на грани разорения. По словам исполнительницы, она выходила замуж за "богатого мужчину", который помогал ей с музыкальной карьерой. Однако у Буряковского начались проблемы с работой. Став известной Полякова содержала семью и нередко упрекала мужа в том, что она зарабатывает больше него.
Лолита Милявская
Известная певица, родом из Мукачево, Закарпатская область, обеспечивала своего пятого по счету мужа, российского теннисиста и фитнес-тренера Дмитрия Иванова. Супруги пробыли в отношениях 10 лет (2010—2020 гг). Интересно, что не только он жил на обеспечении звезды, но и его родственники, а также любовница Иванова, косметолог из Белоруси Ольга Кулиева. Отметим, что роман Дмитрия и Ольги начался еще за пару лет до развода с Лолитой.
Стоит отметить, что несмотря на проблемы с мужьями, многим женщинам удается стать матерями даже после 40 лет. Кто из голливудских знаменитостей воспитывает детей без помощи мужей — смотрите в нашем материале.
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