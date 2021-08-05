Седокова на грани развода с молодым мужем? Певица прояснила ситуацию

В последние дни в СМИ распространилась информация о скором разводе певицы Анны Седоковой и баскетболиста Яниса Тиммы. Поводом для этого стал отъезд Тимы в США.

"Молодой муж Анны Седоковой сбежал от нее в США", - таким и другими подобными заголовками пестрели полосы российских СМИ. По их информации, Янис Тимма был вынужден отправиться в Калифорнию из-за проблем с работой в России. Седокова же в это время осталась в Москве.

Пара долго хранила молчание по поводу слухов о разводе, но, наконец, Анна решила его прервать.

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Певица опубликовала в своем Instagram фото, на котором они с мужем держатся за руки. "Любить — это находить в счастье другого свое собственное счастье", - подписала снимок девушка.

В предыдущем посте Анна написала, что пока СМИ пестрели заголовки о том, что Янис ее бросил, он находился дома с детьми. Артистка назвала Яниса "самым лучшим мужем" и рассказала, что вскоре он действительно улетает, но не сообщила куда.

При этом ранее Анна заявляла, что содержит своего мужа. Спортсмен уже почти год не получает заработную плату от своего баскетбольного клуба.

Отметим, что Анна Седокова и Янис Тимма поженились год назад. Спортсмен младше артистки на 9 лет. Он стал четвертым мужем певиы.