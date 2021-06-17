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"Ого какие шарики": Анна Седокова поразила фанов своими формами в купальнике

"Ого какие шарики": Анна Седокова поразила фанов своими формами в купальнике
Обновлено 07:56 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Популярная певица Анна Седокова продолжает будоражить своих поклонников откровенными снимками. Артистка яростно трудится над своей фигурой, поэтому с удовольствием показывает всем результаты своей работы. 

На своей странице в Инстаграм знаменитость опубликовала фото, которое было сделано во время отдыха в Греции. На снимке Анна позирует в купальнике фиолетового цвета, который отлично подчеркнул упругую грудь Седоковой. 

Анна сидит на шезлонге и смотрит вдаль. Видимо этот снимок и вдохновил Седокову процитировать "классика" Виталия Кличко.

"А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать..." - сопроводила снимок артистка. 

 
 
 
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Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

В комментариях поклонники восхищаются формами своей любимицы, засыпая Анну комплиментами. И конечно же, отмечают творчество киевского мэра.

Ранее, "Телеграф" писал, что  Анна Седокова заявила, что больше не будет откровенничать в Инстаграме, ведь разочаровалась в этой соцсети.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 117

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Седокова, Певица, Анна Седакова.
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