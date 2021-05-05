"Ни одного фильтра и фотошопа": Анна Седокова показала результаты своих тренировок

Популярная певица Анна Седокова периодически страдает от нападок хейтеров за свою фигуру или за публикацию слишком откровенных фото. Артистка долго не могла прийти в форму после третьих родов, но сейчас и не скажешь, что Аня - мама троих деток.

Несмотря на всю эту критику, Седокова продолжает усовершенствовать свою фигуру, активно занимаясь в спортзале. А после на своей странице в Инстаграме она хвастается результатами своих тренировок.

Уже не первую неделю Анна Седокова и ее супруг баскетболист Янис Тимма отдыхают в Лос-Анджелесе. И конечно же Аня не забывает баловать своих подписчиков своими жаркими фото.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

На одном из новых фото экс-солистка группы "ВИА Гра" похвасталась своей подтянутой фигурой в бикини лимонного цвета. А днем ранее, Аня похвасталась упругими ягодицами, позируя у бассейна.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

Также, в Инстаграм-сторис певица опубликовала фото в ярко-красном купальнике, на котором показала себя без фильтров и фотошопа.

Отметим, что ранее Анна Седокова заявляла, что больше не будет откровенничать в Инстаграме, и даже закрывала комментарии.