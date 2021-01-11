Не позволю ему разрушать мою жизнь: Анна Седокова заявила, что больше не будет откровенничать в Инстаграме

На своей странице в Инстаграме певица Анна Седокова часто делится откровенными снимками и деталями личной жизни. Однако один из ее постов о воспитании детей (так считает певица), негативно отразился на ее дочери.

Оказалось, что Седокова довольно-таки строгая мама. Однако почему-то все мнения хейтеров посыпались не певице, а ее 16-летней дочери Алине.

Звездная мама очень переживает об эмоциональном состоянии своего ребенка, который не понимает почему “взрослые тети и дяди насмехаются из-за смерти ее отца”, а журналисты все это поддерживают.

Седокова не отрицает, что ее вина в этой ситуации тоже есть. Поэтому, чтобы Инстаграм не разрушал ее жизнь, Анна решила больше не открываться своим поклонникам, и держать свою личную и семейную жизнь в тайне. Также, стоит отметить, что знаменитость закрыла свои комментарии.

“Возможно чем-то я буду делиться у себя в телеграм, но это не точно. Сейчас хочется ничем не делиться” - сообщила певица.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

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