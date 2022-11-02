Молода дружина Віктора Павліка вразила фото без макіяжу

Катерина Репяхова отримала схвальні відгуки, показавши натуральну красу

Українська блогерка, дружина співака Віктора Павліка — Катерина (у дівоцтві Репяхова), яка зараз з маленьким сином відпочиває за кордоном, поділилась новими фото.

На них дівчина, молодша за свого чоловіка на 28 років, похизувалась селфі без макіяжу. Однак без маленького вдосконалення зовнішності не обійшлось. Як зізналась Катерина, вона часто звертається до майстрів салонів краси, де їй роблять перманент міжвійки, пудрове напилення брів, ламінацію та фарбування вій.

"Селфі без макіяжу. Як чудово тут можна розгледіти мою міжвійку, брови і вії", — написала блогерка в Інстаграмі до нового посту.

Підписники поставили багато вподобайок і написали коментарі: "Красива", "Дуже красива", "Супер ніжна", "Така природня. Така справжня та щира. Зараз таких мало".

Нагадаємо, що Віктор Павлік та Катерина Репяхова зв’язали себе узами шлюбу у травні 2020 року. Через карантин парі довелося відмовитися від пишної урочистості, і вони просто розписалися. А в січні 2021 року Репяхова оголосила, що чекає на дитину. Малюк з’явився на світ у червні.

Після повномасштабного вторгнення росії в Україну дружина Віктора Павліка відлітала до Ізраїлю з маленьким сином. Вже перед від’їздом до України у травні хлопчик захворів. Пізніше Катерина Репяхова зізналася, що з дорослішанням її син Михайло почав вимагати більше уваги і розповіла про "кризу одного року".