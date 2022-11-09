Дружина Арестовича розповіла, як він покликав її заміж за два тижні після знайомства в не дуже романтичному місці

Дружина зіркового чоловіка відверто розповіла про їхню історію кохання

Дружина радника Офісу президента Олексія Арестовича Анастасія Арестович розповіла про те, як і де чоловік зробив їй пропозицію руки та серця. Сталося це вже через кілька тижнів після їхнього знайомства.

Інтерв’ю з Анастасією Арестович опублікував канал інтерв’юєрки Анни Олицької в Youtube у середу, 9 листопада. Дружина популярного чоловіка, "заспокійливого" українців, не є медійною особистістю і рідко спілкується з журналістами.

За словами жінки, вже з першої зустрічі вона зрозуміла, що починаються серйозні стосунки. З Олексієм вона познайомилася на курсах, де він викладав, у 2014 році. Вже після першого заняття Арестович підійшов до Анастасії, застебнув курточку зі словами "Холодно" і запропонував сходити до кафе. З того часу вони не розлучалися.

"Той випадок, коли доля тебе просто підхоплює і кудись несе", — ділиться своїми емоціями про той вечір Анастасія.

Вона згадує, що Олексій був наполегливий і рішучий, прямо сказав "Я хочу, щоби у нас був роман" на їхній першій зустрічі. За кілька тижнів він попросив руки та серця.

"У під’їзді, біля моїх дверей, Олексій став на коліно і зробив пропозицію", — розповіла Анастасія.

Після розпису молодята вирушили у весільну подорож до Греції. Через 1,5 роки дівчина завагітніла, дитину, за її словами, планували.

Олексій та Анастасія одружилися у 2015 році. Пара виховує сина Олександра. Також у Арестовича є діти від першого шлюбу – доньки Вероніка та Аеліта. Він був двічі одружений.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що спікер президента Чехії одружився з біженкою з України. Історія їхнього кохання підкорила соцмережі.