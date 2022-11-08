Спікер президента Чехії одружився з українкою: вона втекла за кордон від війни (фото)

Чеський чиновник дав притулок українці з дитиною, не підозрюючи, що це переросте в історію кохання

Поки більшість українських біженців просять, як і раніше, залишатися за кордоном для власної безпеки, дехто із них знаходять в інших країнах кращі місця роботи або облаштовують особисте життя. Так сталося з нашою співвітчизницею, яку разом із дитиною прихистив у себе прессекретар чеського президента Їржі Овчачек. У п’ятницю, 4 листопада, пара одружилася в одному із празьких костелів.

Інформацію про це повідомляє таблоїд Blesk, передає "Телеграф". Весілля пройшло не з великим розмахом, проте наречені залишилися дуже задоволені. Наразі Овчачек та його обраниця з України проводять у Чехії медовий місяць.

Відомо, що жінка виїхала за кордон через російське вторгнення навесні 2022 року. До Чехії вона подалася, щоб мати можливість захистити від ракетних ударів свою дитину. Вік сина українки не повідомляється, проте уточнюється, що він ще дошкільник.

Фото молодят з весільної церемонії

На весіллі Їржі Овчачека було не так багато людей, переважно пара запросила родичів та найближчих друзів родини.

Додамо, що Овчачек обіймає посаду прессекретаря чеського лідера Мілоша Земана, починаючи з 2013 року.

Раніше "Телеграф" розповідав, як пройшло весілля української "Жанни д’Арк", однієї з найвідоміших снайперш ЗСУ Євгенії Емеральд. До речі, одруження відбувалося на передовій у Харківській області, розписував молодих генерал.

Однак не всі подібні церемонії нині проходять через велике кохання. На початку листопада багатьох зворушила історія українки Леди Космачевської, яка вирішила вийти заміж за відкритого гея, який перебуває у стосунках із чоловіком. Чим вона пояснила свій вчинок, читайте у нашому матеріалі.