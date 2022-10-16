Розписав генерал, гостем став Ляшко: відома українська снайперка одружилася на передовій (фото)

Українська "Жанна д’Арк" відтепер пов’язана шлюбами з іншим військовослужбовцем ЗСУ

Російсько-українська війна — це не лише час втрат і руйнувань чи спроб збудувати ефективнішу оборону країни. У такий непростий час багато наших співвітчизників поспішають зв’язати себе узами шлюбу, аби лише зміцнити почуття. У День захисника та захисниць України вийшла заміж і відома снайперка ЗСУ, гроза російських окупантів Євгенія Емеральд.

Про приємну подію у своєму житті вона розповіла на особистій сторінці в Instagram, поділившись кількома знімками із заходу. Не лише обрана дата одруження є показовою, а й його місце – передова на Харківщині. До речі, і розписував молодят не працівник ДРАЦС, а генерал ЗСУ.

Новоспечений чоловік Євгенії також військовослужбовець, боєць Євген Стипанюк. На весіллі були присутні імениті фотографи Костянтин та Влада Ліберови, які й фіксували дію на камеру, а також екснардеп Олег Ляшко, який нещодавно офіційно склав присягу ЗСУ.

Євген Стипанюк та Євгенія Емеральд

Серед гостей затесався і Олег Ляшко

"Я стала офіційно дружиною військового. Це сталося на передовій, і нас розписав генерал ВСУ. Ідеальнішого весілля я й уявити собі не могла! — зазначила Емеральд у соцмережах. — Скромно, швидко, серед військових. Такі завербували снайперку".

Хлопців розписував військовий генерал

Ось так виглядає гроза російських окупантів

Також українська "Жанна д’Арк" (позивний Євгенії на війні) зазначила, що 14 жовтня — дуже знаковий день. Це і Покрова, і день українського козацтва, і день захисників та захисниць України. Крім цього, її обранець святкує і власні іменини. За словами військовослужбовиці, таким чином вона перестрахувалася, щоб коханий не зміг забути дату весілля.

Варто зазначити, що Євгенія Емеральд зараз тимчасово відійшла від військової служби. Завагітнівши під час війни, вона кілька місяців продовжувала перебувати на передовій, але через деякий час все ж вирішила повернутися в тил.

Церемонія проходила на передовій у Харківській області

Урочистий момент

Додамо, що до повномасштабного вторгнення росіян жінка працювала у ювелірному бізнесі. На фронт вона рвалася ще з 2014 року, але тоді маленькій доньці було лише дві, тож вона залишилася вдома. Перед 24 лютого вона встигла зібрати у своїй оселі багатьох друзів, підготувала основні запаси, а собі придбала ящик патронів. Як виявилося, дівчина змалку залучалася батьком до військової справи, а тому мала цілу колекцію зброї. Тож на фронт вона поїхала, маючи певні навички. Не дивно, що у званні молодшого лейтенанта вона стала снайперкою. До речі, російські окупанти її вже дружно прозвали "карателькою" і традиційно вигадують небилиці, які сама Емеральд висміює у своїх соцмережах.

Раніше "Телеграф" розповідав деталі офіцерського весілля, де молодят розписував сам Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.