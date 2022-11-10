"У нас хлопчик!": Анна Трінчер показала знімок "УЗД" і розгнівала мережу

У молодого подружжя поповнення в сім’ї, але інше, як могли б усі подумати

На відміну від справжньої вагітності співачки Світлани Тарабарової третьою дитиною, поповнення в сім’ї виконавиці Анни Трінчер та блогера Олександра Волошина обернулося дня на них скандалом.

Раніше молоде подружжя анонсувало важливу для їх шанувальників новину, натякаючи на вагітність самої Трінчер. І ось у четвер, 10 листопада, пара повідомила, що у них хлопчик, опублікувавши при цьому в Інстаграмі фото з нібито знімком УЗД 21-річної дівчини. Однак, як виявилось, пара знайшла новий привід для хайпу.

На фото, яке виклала у соцмережу співачка, на несправжньому знімку УЗД, якщо придивитися, намальований звичайний кіт. "У нас хлопчик", — підписала кадри зірка.

Як виявилося, подружжя завело домашнього вихованця, збивши з пантелику багатьох своїх фоловерів.

"Ну… слів вже немає …", "Ну ви мене і дратуєте, дитячий садочок. Вже не цікаво", "Хайп на хайпі. Набридло. Просто відпишусь, бо ця вічна Санта-Барбара вже бісить", "Дебіли… реально, ні в голові, ні в дупі", — обурюються підписники Трінчер у коментарях до її посту. Люди не розуміють, як можна хайпувати на вагітності та порівнювати дитину з котом.

Як писав "Телеграф", раніше розповніла Настя Каменських викликала суперечки в мережі. Співачку запідозрили у вагітності.