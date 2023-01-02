З чаркою в руці: Валерій Меладзе промовив "Героям Слава!", але швидко здав назад (відео)

Співак відповів на українське гасло на очах у шанувальників

Відомий співак Валерій Меладзе, який раніше мовчав про війну в рідній Україні, на одному з корпоративів відповів на привітання шанувальника "Слава Україні!".

Справа сталася в Дубаї, пише Телеграм-канал "НЕОПРА, БЛИН". На відео видно, як шанувальник співака вимовив відоме українське гасло, сказавши "Слава Україні!". На що Меладзе повз мікрофон сказав тихе "Героям Слава!".

Однак радість від почутого у фаната тривала не більше секунди: Меладзе швидко оглянув оточення і заявив, що він "внє політікі".

У Дубаї днями також відзначився і російський пропагандист Олег Газманов. Чоловіка мало не побили на приватній вечірці за підтримку війни в Україні.

Нагадаємо, що Костянтин Меладзе і Віра Брежнєва опинилися на межі розлучення через різні політичні погляди. Подружжя перестало разом з’являтися на публіці. Російські ЗМІ писали, що вони роз’їхалися різними країнами. Також наголошувалося, що Брежнєву сильно дратує мовчання її чоловіка.