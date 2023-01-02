С рюмкой в руке: Валерий Меладзе произнес "Героям Слава!", но быстро сдал назад (видео)

Певец ответил на украинский лозунг на глазах у поклонников

Известный певец Валерий Меладзе, ранее молчащий о войне в родной Украине, на одном из корпоративов ответил на приветствие поклонника "Слава Украине!".

Дело произошло в Дубае, пишет Телеграм-канал "НЕОПРА, БЛИН". На видео видно, как поклонник певца произнес известный украинский лозунг, сказав "Слава Украине!". На что Меладзе мимо микрофона сказал тихое "Героям Слава!".

Однако радость от услышанного у фаната длилась не более секунды: Меладзе быстро осмотрел окружение и заявил, что он "вне политики".

В Дубае на днях также отметился и российский пропагандист Олег Газманов. Мужчину чуть не избили на частной вечеринке за поддержку войны в Украине.

Напомним, что Константин Меладзе и Вера Брежнева оказались на грани развода из-за разных политических взглядов. Супруги перестали вместе появляться на публике. Российские СМИ писали, что они разъехались по разным странам. Также отмечалось, что Брежневу сильно раздражает молчание ее мужа.