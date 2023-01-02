Женатого на Брежневой Константина Меладзе заметили в аэропорту на пути в Берлин с двумя женщинами

Не утихают слухи о разводе Брежневой и Меладзе

Певица Вера Брежнева с начала полномасштабного вторжения выступила в поддержку Украины и помогает украинским беженцам, однако ее муж, Константин Меладзе, отмалчивается. Артистка выехала из рф в Италию, а вот о местонахождении ее супруга точно ничего не известно.

Недавно композитора заметили в женской компании, но без жены. Якобы Константин Меладзе был в аэропорту Риги (Латвия) с двумя женщинами без Веры, фотография всплыла в ряде Телеграм-каналов в понедельник, 2 января.

В сообщении говорится, что Константин Меладзе летел из Риги в Берлин и вместе с ним якобы были еще двое женщин. Веру Брежневу там же не заметили, утверждается в соцсетях.

Стоит добавить, что в столице Латвии недавно была и сама певица. Вера Брежнева возобновила концертную деятельность. На концерте она заявила, что оказывается от псевдонима "Брежнева", теперь она просто VERA.

Напомним, росСМИ начали говорить о разводе пары еще летом, якобы отношения разладились из-за разницы во взглядах на российско-украинскую войну и желании Константина продолжать жить и строить бизнес в рф. К слову, певица перестала публиковать совместные фото с супругом в социальных сетях. Правда ли, что Брежнева и Меладзе разводятся, ни один из них публично не комментирует.

Также "Телеграф" писал, что брат Константина – Валерий Меладзе – осудил действия российских властей. За что попал в немилость в рф, но позже стал появляться на закрытых мероприятиях. Недавно в сеть всплыло видео, где Меладзе удивил ответом на лозунг "Слава Украине!".