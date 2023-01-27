Відкрилися нові деталі "відрядження" Тищенка у Таїланді

Журналісти дізналися, що народний обранець міг перетнути державний кордон ще до Нового року

Скандальні новини про поїздку народного депутата Микола Тищенка до Таїланду нарешті прокоментував і сам політик. За його словами, він лише виконує "поставлену задачу" від керівництва партії — поглиблює дружні взаємовідносини України із державами Азійського регіону. Він стверджує, що його відрядження не було секретом для колег чи очільника фракції, тож продовжить роботу, а по приїзду додому розповість про всі деталі. При цьому журналістам вдалося з'ясувати, що Тищенко міг виїхати з України ще у 2022 році.

Актуальні деталі з'ясовував "Телеграф", розбираючись у публікаціях "Української правди", "Укрінформу" та спираючись на допис самого нардепа у мережі Facebook.

Микола Тищенко стверджує, що вирішив слідувати вказівкам, які народні депутати від "Слуги народу" отримали ще у грудні. Це стосувалося необхідності розвивати дипвідносини із азійськими та африканськими країнами.

"Моє місцезнаходження не приховую, всі мої зустрічі офіційні та задокументовані. Нагадую, що я є співголовою групи дружби із В'єтнамом", — зазначив він.

Фото Тищенка із представниками королівської родини Таїланду

За його словами, він перебуває у робочому відрядженні вже два тижні, за які встиг побувати у Хошиміні (найбільше місто В'єтнаму) та Таїланді. Після зустрічі із королівською родиною, про яку він повідомляв колегам у робочому чаті "СН", Тищенко планує повернутися до В'єтнаму, де на нього чекає ще кілька робочих зустрічей із колегами з місцевого парламенту.

"В політику я прийшов завдяки Президенту і виборцям, всі свої обіцянки перед якими я виконав. І надалі продовжу, незважаючи на жодні брудні технології, чітко виконувати поставлені Верховним Головнокомандуючим задачі. І не відступлю", — додав нардеп.

Допис Тищенка у Facebook

Дехто із прихильників нардепа вже заявили про "політичне замовлення", мовляв дуже вже серйозна інформаційна кампанія розпочалася після звістки про перебування Тищенка у Таїланді.

При цьому журналісти "Української правди" із власних джерел у фракції "Слуга народу" дізналися, що Микола Тищенко міг перетнути держкордон України ще до Нового року — 30 грудня. Відомо ж про його закордонну подорож стало лише майже за місяць, 26 січня.

При цьому у Державній прикордонній службі стверджують, що перетин кордону відбувся за діючими на сьогодні правилами. Це означає, що політик мав при собі дозвільний документ, який надає право на виїзд із України під час воєнного стану. Цікаво, що голова Верховної Ради Руслан Стефанчук відхрестився від цього скандалу, повідомивши, що не підписував Тищенку ніяких дозволів на відрядження.

Варто зазначити, що з'ясування всіх подробиць закордонної поїздки нардепа все ще триває. Тим часом "Слуга народа" прийняла рішення про виключення Тищенка із лав партії та фракції, а мережа яскраво реагує на подію за допомогою мемів і жартів.

"Телеграф" же окремо робив підбірку попередніх зашкварів політика, яких у нього виявилося чимало.