"Це просто п*здец": у мережу злили листування Тищенка зі "слугами" після виключення з партії (фото)

Тищенко з емоціями та матами накинувся на однопартійців

Поїздка народного депутата Миколи Тищенка до Таїланду під час війни коштувала йому місця в партії "Слуга народу". Журналісти злили в мережу листування нардепів, де Тищенко гнівно звертається до вже колишніх товаришів за політсилою та заявляє про "титанічну роботу", яку він проводить.

Скріншоти з чату "слуг народу" опублікувало видання "Українська правда" у четвер, 26 січня. Повідомляється, що у листуванні Тищенко фігурує під ніком "Тренер". Пише він російською і з матюками.

Так, нардеп заявляє, що керівництво політсили мало інформацію про його пересування. У Таїланді, за словами "Тренера", він старанно працює, а ще до нього звернулося багато громадян України.

"Яке море?! Я тут сам, без сім’ї! Проїздом на пару днів, це п*здец, знаєте", — говориться на скріншоті.

Крім того, нардеп розповідає, що працює "в рамках групи дружби В’єтнам" та з послами відвідує з візитами азіатський регіон. За його словами, поїхав туди власним коштом і провів чимало переговорів. Ймовірно, на підтвердження своїх слів Тищенко надіслав у чат фотографію з однієї з поїздок.

Ось цю світлину Тищенко надіслав однопартійцям

Як повідомлялося, нардеп Микола Тищенко вирушив до Таїланду на зустріч з українською громадою. І це після заборони Ради нацбезпеки та оборони України щодо виїзду нардепами за кордон не зі службовою метою. У четвер, 26 січня 2023 року, Тищенка було виключено з партії "Слуга народу" і звільнено з посади заступника голови однойменної фракції.