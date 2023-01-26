"Это просто п*здец": в сеть слили переписку Тищенко со "слугами" после исключения из партии (фото)

Тищенко с эмоциями и матами набросился на однопартийцев

Поездка народного депутата Николая Тищенко в Таиланд во время войны стоила ему места в партии "Слуга народа". Журналисты слили в сеть переписку нардепов, где Тищенко гневно обращается к уже бывшим товарищам по политсиле и заявляет о "титанической работе", которую он проводит.

Скриншоты с чата "слуг народа" опубликовало издание "Украинская правда" в четверг, 26 января. Сообщается, что в переписке Тищенко фигурирует под ником "Тренер". Пишет он на русском языке и с матами.

Так, нардеп заявляет, что руководство политсилы располагало информацией о его передвижениях. В Таиланде, по словам "Тренера", он усердно работает, а еще к нему обратились много граждан Украины.

"Какое море?! Я тут сам, без семьи! Проездом на пару дней, это п*здец, знаете", — говорится на скриншоте.

Кроме того, нардеп рассказывает, что работает "в рамках группы дружбы Вьетнам" и с послами посещает с визитами азиатский регион. По его словам, поехал туда за свой счет и провел немало переговоров. Вероятно, в подтверждении своих слов Тищенко прислал в чат фотографию с одной из поездок.

Эту фотографию Тищенко прислал однопартийцам

Как сообщалось, нардеп Николай Тищенко отправился в Таиланд на встречу с украинской общиной. И это после запрета Совета нацбезопасности и обороны Украины касательно выезда нардепами за границу не в служебных целях. В четверг, 26 января 2023 года, Тищенко был исключен из партии "Слуга народа" и уволен с должности заместителя председателя одноименной фракции.