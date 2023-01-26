“Герой обороны Таиланда”: Тищенко вновь попал в мемы из-за "рабочей" поездки на курорт (фото)

Поездку нардепа в Таиланд высмеяли в сети и даже присвоили ему шуточные звания

Народный депутат Украины Николай Тищенко попал в очередной скандал из-за своей якобы рабочей поездки в Таиланд. На такое поведение народного избранника отреагировали не только во фракции "Слуга народа", но и в сети — Тищенко стал героем мемов.

По сети гуляют фото и видео юмористического характера, на которых высмеивают поезду Николая Тищенко в Таиланд в разгар войны. Украинскому народному избраннику уже вручили виртуальную "медаль за оборону Пхукета" и звание "Героя обороны Таиланда". К слову, известного ресторатора и нардепа уже уволили с должности заместителя председателя фракции "Слуга Народа".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, какие самые громкие провалы Николая Тищенко известны общественности. Его цитаты тоже становились мемом в сети.