Секс-скандал с актером Владимиром Талашко: в Нацполиции поставили точку в истории

О харасменте со стороны звезды фильма "В бой идут одни старики" заявляли по меньшей мере 6 человек

Секс-скандал с известным актером, профессором Киевского национального университета театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого, звездой "В бой идут одни старики" Владимир Талашко разгорелся летом 2021 года. Тогда его обвинили в харасменте. Заявлялось по меньшей мере о шести случаях харасмента, в том числе и об изнасиловании несовершеннолетней.

После публичной огласки за дело взялась полиция, а сам Талашко в ноябре того же года уволился с вуза "по собственному желанию". Прошло много времени, и журналисты решили поинтересоваться, как идет расследование. Выяснилось, что по факту дело даже не открывали: на запрос агентства "Интерфакс-Украина "в Нацполиции ответили, что обстоятельства, которые могут свидетельствовать о возможных сексуальных домогательствах со стороны преподавателя вышеуказанного университета не установлены.

"По результатам проведенных проверок Шевченковское управление полиции не установило обстоятельств, которые могут свидетельствовать о совершении уголовного правонарушения", — говорится в ответе на запрос. Отмечается, что с учетом этого сведений в Единый реестр досудебного расследования не вносили (что, в свою очередь, значит — уголовное производство не открывалось — ред.).

Напомним, что сейчас Владимиру Талашко 76 лет. Он – украинский актер и режиссер, народный артист Украины (2002), член Национального Союза кинематографистов Украины. Стал очень популярным благодаря роли старшего лейтенанта Сергея Скворцова в фильме "В бой идут одни старики". В общем, за его плечами — десятки картин.

Кадр из фильма "В бой идут одни старики", Владимир Талашко в роли Скворцова

В 2021-м, после того как украинская журналистка Ирина Сампан обвинила Талашко в притязаниях, в сети поднялась настоящая волна подобных историй о харасменте с его стороны. О сексуальных домогательствах тогда рассказали также Янина Соколова и Анастасия Вергелес. О еще одном факте тогда же заговорила и маркетологиня Мария Матрос, которой на момент притязаний было всего 17 лет.