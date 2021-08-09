Скачать
Понеділок, 09.08.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
Однокласник Скічка, екс-нардеп і політв'язень: хто буде боротися за мандат на довиборах в Раду на 197 окрузі
Однокласник Скічка, екс-нардеп і політв'язень: хто буде боротися за мандат на довиборах в Раду на 197 окрузі
"Я вилетіла з його квартири": журналістка розповіла, як актор Талашко домагався її після інтерв'ю
"Я вилетіла з його квартири": журналістка розповіла, як актор Талашко домагався її після інтерв'ю
У Польщі здивували сумною статистикою по українським мігрантам
У Польщі здивували сумною статистикою по українським мігрантам
Озвучені три основні теми, які Зеленський і Байден обговорять в Білому домі
Озвучені три основні теми, які Зеленський і Байден обговорять в Білому домі

"Я вилетіла з його квартири": журналістка розповіла, як актор Талашко домагався її після інтерв'ю

"Я вилетіла з його квартири": журналістка розповіла, як актор Талашко домагався її після інтерв'ю
Оновлено 10:15 Сьогодні Телеграф Ірина Сампан і Володимир Талашко / фото Facebook Ірини Сампан

Українська журналістка Ірина Сампан звинуватила зірку фільму "В бой идут одни старики" 75-річного актора Володимира Талашка в домаганнях.

На своїй сторінці в Facebook, дівчина розповіла, що актор домагався до неї після інтерв'ю.

За її словами, інцидент стався в 2018 році. Талашко запросив її до себе додому, щоб показати фотографії зі зйомок, після чого налив їй випити і почав приставати. Дівчина каже, що довгий час не хотіла нікому про це розповідати.

"Переді мною сидить народний артист України Володимир Талашко. Всі знають його по ролі у фільмі Бикова "В бой идут одни старики". Це був 2018. Після цього інтерв'ю він запросить мене додому показати свої фотографії зі зйомок  для інтерв'ю", нагороди, потім наллє якоїсь наливки і почне домагатися. через кілька хвилин я вилікую з його квартири, закрию рот і ніколи нікому про це не скажу. Ну я так думала ", - пише Ірина.

Відзначимо, що в Київському національному університеті культури і мистецтв ім. Карпенко-Карого, де викладає актор, поки ніяк не прокоментували інцидент.

 
 
 
Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Богдан Панкрухин (@irvin_bog)

 

Як повідомляв "Телеграф", легенду радянського і українського кіно, зірку фільму "В бой идут одни старики" 75-річного Володимира Талашка звинуватили в сексуальних домаганнях до абітурієнтки і студенткам Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого, де актор є викладачем і професором.

Кінокритик і сценарист Богдан Панкрухин (псевдонім Богдан Ірвін) зібрав історії дівчат, які нібито стали жертвами Талашка. Відзначається, що 75-річний актор робить подібні речі вже упродовж 20 років і працює практично за однією схемою.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Ольга Броскова
Автор: Ольга Броскова Заступник головного редактора
Перегляди: 37

Все по темі:

Актор, Домагання, Володимир Талашко.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Нечуваний прольот на Олімпіаді. Вище нас - купа зовсім не гігантів у світі спорту, а країн, де живуть за коштами
02 Помер український продюсер і журналіст Дмитро Харитонов
03 Україна використала всі природні ресурси на цей рік і почала "жити в борг"
04 Європа до 2035 року повністю позбавиться бензинових і дизельних авто: Чи допоможе це відновити екологію?
05 "Свої Олімпійські ігри": в Кирилівці місцеві жителі жартома визначали чемпіона з пірнання авто в калюжу (відео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
&quot;Масове цькування&quot;: як в РФ відреагували на &quot;срібло&quot; у груповій гімнастиці
"Масове цькування": як в РФ відреагували на "срібло" у груповій гімнастиці
Госпіталізованих на третину більше ніж тих, що заразилися - статистика Covid-19 в Україні за добу
Госпіталізованих на третину більше ніж тих, що заразилися - статистика Covid-19 в Україні за добу
В аквапарку Дніпра потонула дитина: подробиці (фото)
В аквапарку Дніпра потонула дитина: подробиці (фото)
Яке свято 9 серпня: народні прикмети і заборони
Яке свято 9 серпня: народні прикмети і заборони
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся