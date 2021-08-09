"Я вилетіла з його квартири": журналістка розповіла, як актор Талашко домагався її після інтерв'ю

Українська журналістка Ірина Сампан звинуватила зірку фільму "В бой идут одни старики" 75-річного актора Володимира Талашка в домаганнях.

На своїй сторінці в Facebook, дівчина розповіла, що актор домагався до неї після інтерв'ю.

За її словами, інцидент стався в 2018 році. Талашко запросив її до себе додому, щоб показати фотографії зі зйомок, після чого налив їй випити і почав приставати. Дівчина каже, що довгий час не хотіла нікому про це розповідати.

"Переді мною сидить народний артист України Володимир Талашко. Всі знають його по ролі у фільмі Бикова "В бой идут одни старики". Це був 2018. Після цього інтерв'ю він запросить мене додому показати свої фотографії зі зйомок для інтерв'ю", нагороди, потім наллє якоїсь наливки і почне домагатися. через кілька хвилин я вилікую з його квартири, закрию рот і ніколи нікому про це не скажу. Ну я так думала ", - пише Ірина.

Відзначимо, що в Київському національному університеті культури і мистецтв ім. Карпенко-Карого, де викладає актор, поки ніяк не прокоментували інцидент.

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Як повідомляв "Телеграф", легенду радянського і українського кіно, зірку фільму "В бой идут одни старики" 75-річного Володимира Талашка звинуватили в сексуальних домаганнях до абітурієнтки і студенткам Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого, де актор є викладачем і професором.

Кінокритик і сценарист Богдан Панкрухин (псевдонім Богдан Ірвін) зібрав історії дівчат, які нібито стали жертвами Талашка. Відзначається, що 75-річний актор робить подібні речі вже упродовж 20 років і працює практично за однією схемою.