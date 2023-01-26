Секс-скандал з актором Володимиром Талашком: у Нацполіції поставили крапку в історії

Про харасмент з боку зірку фільму "В бой идут одни старики" заявляли щонайменше 6 осіб

Секс-скандал з відомим актором, колишнім професором Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. Карпенка-Карого, зіркою "В бой идут одни старики" Володимиром Талашко розгорівся влітку 2021 року. Тоді його звинуватили у харасменті. Заявлялося щонайменше про 6 випадків харасменту, в тому числі й про зґвалтування неповнолітньої.

Після публічного розголосу за справу взялася поліція, а сам Талашко у листопаді того ж року звільнився з вишу "за власним бажанням". Минуло чимало часу і журналісти вирішили поцікавитися, як іде розслідування. З'ясувалося, що по факту справу навіть не відкривали: на запит агентства "Інтерфакс-Україна" у Нацполіції відповіли, що обставин, які можуть свідчити про можливі сексуальні домагання до студенток із боку викладача вищевказаного університету не встановлено.

"За результатами проведених перевірок Шевченківське управління поліції не встановило обставин, які можуть свідчити про скоєння кримінального правопорушення", — йдеться у відповіді на запит. Зазначається, що з огляду на це, відомостей до Єдиного реєстру досудового розслідування не вносили (що, своєю чергою, значить — кримінальне провадження не відкривалося — ред.).

Нагадаємо, що зараз Володимиру Талашку 76 років. Він — український актор та режисер, народний артист України (2002), член Національної Спілки кінематографістів України. Став надзвичайно популярним завдяки ролі старшого лейтенанта Сергія Скворцова у фільмі "В бой идут одни старики". Загалом за його плечима — десятки картин.

Кадр із фільму "В бой идут одни старики", Володимир Талашко в ролі Скворцова

У 2021-му, після того як українська журналістка Ірина Сампан звинуватила Талашка у домаганнях, в мережі піднялася справжня хвиля подібних історій про харасмент з його боку. Про сексуальні домагання тоді розповіли також Яніна Соколова та Анастасія Вергелес. Про ще один факт тоді ж заговорила і маркетологиня Марія Матрос, якій на момент домагань було лише 17 років.