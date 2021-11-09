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"Битва виграна": скандал навколо звинуваченого у зґвалтуванні Володимира Талашка отримав розв’язку

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
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Володимир Талашко Новина оновлена 09 листопада 2021, 10:23
Володимир Талашко

Актриса Вікторія Муштей поставила крапку в історії зі скандалом із Володимиром Талашком.

У серпні 2021 року відомого актора, професора КНУТКіТ ім. Карпенка-Карого, зірку картини "В бой идут одни старики" Володимира Талашка звинуватили в харасменті. Журналістка Ірина Сампан, а також Яніна Соколова і Анастасія Вергелес зізналися, що Талашко чіплявся до них.

На своїй сторінці у Фейсбук актриса Вікторія Муштей, яка свого часу закінчувала КНУТКіТ ім. Карпенка-Карого, розповіла, чим закінчилася ця історія.

Після низки звинувачень у сексуальних домаганнях та офіційному розслідуванні Володимира Талашка було звільнено з університету та усунено від викладання. Артист написав заяву на звільнення за власним бажанням.

"Битва виграна" — написала Муштей у соцмережах, подякувавши кожній дівчині, яка наважилася розповісти про харасмент з боку Талашка та написати заяву до університету та міністерства.

Раніше "Телеграф" писав, що крім домагань, Володимира Талашка звинуватили у зґвалтуванні неповнолітньої. 31-річна маркетологиня Марія Матрос зізналася, що артист поглумився з неї, коли їй було 17 років. "Телеграф" в ексклюзивному інтерв’ю дізнався у дівчини, як це сталося, і чому Марія наважилася розповісти про це публічно саме зараз.

Теги:
#Актор #Харрасмент #Володимир Талашко
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