"Битва выиграна": скандал вокруг обвиненного в изнасиловании Владимира Талашко получил развязку

Актриса Виктория Муштей поставила точку в истории со скандалом с Владимиром Талашко.

В августе 2021 года известного актера, профессора КНУТКиТ им. Карпенка-Карого, звезду картины "В бой идут одни старики" Владимира Талашко обвинили в харрасменте. Журналистка Ирина Сампан, а также Янина Соколова и Анастасия Вергелес признались, что Талашко приставал к ним.

На своей странице в Фейсбук актриса Виктория Муштей, которая в свое время заканчивала КНУТКиТ им. Карпенка-Карого, рассказала, чем же закончилась эта история.

После ряда обвинений в сексуальных домогательствах и официальном расследовании Владимир Талашко был уволен из университета и отстранен от преподавания. Артист написал заявление на увольнение по собственному желанию.

"Битва выиграна" — написала Муштей в соцсетях, поблагодарив каждую девушку, которая осмелилась рассказать о харрасменте со стороны Талашко и написать заявление в университет и министерство.

Ранее, "Телеграф" писал, что помимо домогательств, Владимира Талашко обвинили в изнасиловании несовершеннолетней. 31-летняя маркетологиня Мария Матрос призналась, что артист надругался над ней, когда ей было 17 лет. "Телеграф" в эксклюзивном интервью узнал у девушки, как это произошло, и почему Мария решилась рассказать об этом публично именно сейчас.