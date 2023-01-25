Скандал с закупками в Минобороны: Резников выступил с новой идеей

Министр обороны анонсировал реформу питания в Вооруженных силах Украины

В связи с разгоревшимся скандалом вокруг Министерства обороны Украины из-за закупки продуктов для военных, министр Алексей Резников сделал очередное обращение к общественности.

Он отметил, что новой задачей сейчас является создание правил, которые помогут исключить возможность заговоров и злоупотреблений между представителями бизнеса и начпродами воинских частей. Об этом министр обороны Резников написал на своей странице в Facebook.

"Скажем, недавно ДБР разоблачила историю, когда представитель поставщика и начпрод разворовывали продовольствие. Решение я вижу в том, чтобы ввести в ВСУ гибкую, но унифицированную систему меню. В основе формирования которого будут не деньги и калории, а единицы измерения (грамм/шт.) и калории. Это распространенный в НАТО подход", — подчеркнул министр.

По его словам, на заседании антикоррупционного комитета им было озвучено обязательство ввести меню в течение следующих 4 или 5 месяцев. Эта задача была поставлена как приоритетная и ее будут стараться выполнить быстрее.

Для запуска данного процесса, как заявляет Резников, он будет просить организовать совместное заседание двух комитетов, поскольку для этого будет необходимо сконцентрировать специалистов и обеспечить необходимый импульс.

"Необходимо создать рабочую группу, которая отработает по всем измерениям – от процедуры внедрения до содержания меню. Вызовом является то, что существуют особые требования к питанию видов, родов и сил ВСУ. Есть ВМСУ, десантники, авиация со своими особенностями. Есть отличия между питанием в полевых условиях на фронте и в пункте постоянной дислокации. Весь этот массив нужно проработать. Мы начали готовить почву для этих изменений осенью, но во время войны должны действовать аккуратно, ведь непрерывность поставок продовольствия – безусловный приоритет", — написал в своем обращении министр.

В планы также входит и разработка веганского, халяльного и кошерного меню, а также меню христианской традиции. Поскольку на защите Украины стоят люди из разных стран, у них должен быть выбор.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что журналисты издания ZN.UA получили контракт соглашения, заключенные Министерством обороны для обеспечения продуктами воинских частей в нескольких областях страны. Как оказалось, цены на продукты питания были значительно выше тех, которые, к примеру, установлены в супермаркетах. В большинстве случаев разница составляет примерно 2-3 раза. Из-за этого разгорелся крупный скандал.

Позже в Министерстве обороны Украины прокомментировали данную информацию и заявили, что опубликованные журналистами сведения вводят граждан в заблуждение.