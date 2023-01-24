В скандале с продуктами для Минобороны нашли "след" Суркисов? Что известно о компании-поставщике

За лицами, причастными к победе в тендере Минобороны, тянется густой шлейф скандалов

Вспыхнувший в последние дни скандал вокруг якобы завышенной стоимости продуктов по контракту Минобороны для питания военных получил большой резонанс. И хотя глава ведомства Алексей Резников назвал расследование манипуляцией техническими ошибками поставщика, его заместитель Вячеслав Шаповалов уже уволился, а НАБУ и САП якобы еще до расследования СМИ открыли уголовное производство.

"Телеграф" решил разобраться, что известно о фирме, по данным "Зеркала недели", ставшей поставщиком продуктов Минобороны по возможно завышенным ценам на 13 млрд грн.

След братьев Суркисов?

По версии блогера Владимира Бондаренко, за фирмой ООО "Актив компани", названной поставщиком продуктов для МО, могут стоять братья Григорий и Игорь Суркисы.

Блогер утверждает, что директор и владелец "Актив компани" Валерий Мелешко ранее руководил дочерним предприятием по механизации строительной компании "Киевремстрой", которой ранее владели братья Дмитрий и Леонид Крючковы.

Хотя основным бизнесом до недавних пор для братьев была энергетика, фирма из орбиты их влияния – ООО "Ректан", была замечена в скандалах с питанием военнослужащих. Правда, в то время, по версии "Наших грошей", эта фирма относилась к орбите влияния министра обороны времен Януковича Михаила Ежеля и нардепа Юрия Иванющенко. Надо сказать, что хотя братья Крючковы и не столь одиозны, как Михаил Ежель и Юрий Иванющенко (он же "Юра Енакиевский"), их скандальная репутация тоже широко известна.

Прежде всего братья приобрели известность из-за своей работы на энергорынке – образованная в 2015 году компания "Энергосеть" брала на себя обязательства перед облэнерго по взысканию их дебиторской задолженности с промышленных предприятий.

Действовала компания весьма "инновационно" — она просто списывала с должников 70% долга, а оставшиеся 30% получала деньгами, которые облэнерго просто не возвращались. Таким образом из государственных Запорожье-, Харьков- и Черкассы- облэнерго было выведено до 2 млрд грн, что вызвало скандал и расследование о хищении с "Запорожьеоблэнерго" 346 млн грн.

После этого "Энергосеть" начала ликвидацию фирмы, а Дмитрий Крючков бежал за границу. В Германии он пережил задержание и освобождение под залог, а в 2019 году вернулся в Украину. Здесь он также был арестован, но заплатил залог.

Сведения о расследовании хищений Дмитрия Крючкова появлялись и в 2021 году, когда он пришел пьяным на суд по своему делу, то есть, уголовного преследования против себя экс-нардеп от "Батькивщины" (2006-2007 годы) явно не опасается.

По данным "Экономической правды", прикрытие "Энергосети" и Дмитрию Крючкову на политическом направлении обеспечивали братья Суркисы, что сам Крючков не отрицал, но и особо не подтверждал.

А может, не Суркисы, но явно подставной и с опытом хищений?

Отметим, что в деятельности ООО "Актив компани", благодаря сервису YouControl, "Телеграф" нашел несколько странных моментов:

уставной фонд компании составляет всего 1000 гривен , что даже для 2015 года, когда была зарегистрирована компания, выглядит мизерным;

, что даже для 2015 года, когда была зарегистрирована компания, выглядит мизерным; согласно данным сервиса Оpendatabot.ua, при общем доходе за 2020 год в 13 млн 412 тысяч гривен, чистая прибыль "Актив компани" составила всего 41 тысячу гривен (рентабельность 0,3%), что говорит либо об очень высоких накладных расходах компании, либо о масштабных схемах "минимизации налогов";

(рентабельность 0,3%), что говорит либо об очень высоких накладных расходах компании, либо о масштабных схемах "минимизации налогов"; при этом 31 августа уже 2021 года налоговая лишила "Актив компани" свидетельства плательщика НДС за отсутствие поставок и неподачу налоговых деклараций, правда, с 1 октября документ был снова зарегистрирован;

за отсутствие поставок и неподачу налоговых деклараций, правда, с 1 октября документ был снова зарегистрирован; с 2015 года "Актив компани" принял участие в семи победных для себя государственных тендерах , причем в шести из них — победила по поставкам Госпогранслужбе и только один — в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям;

, причем в шести из них — победила по поставкам Госпогранслужбе и только один — в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям; ни один из выигранных "Актив компани" тендеров не достигал суммы в 200 тысяч гривен , то есть, процедуру аукциона можно было не проводить вовсе, что часто используется нечистоплотными чиновниками для перевода бюджетных средств "своей" фирме. Впрочем, как раз в тендере для ГСЧС аукцион был;

, то есть, процедуру аукциона можно было не проводить вовсе, что часто используется нечистоплотными чиновниками для перевода бюджетных средств "своей" фирме. Впрочем, как раз в тендере для ГСЧС аукцион был; тендера, в которых побеждала "Актив компани", предусматривали поставку максимум 1290 наборов сухих продуктов . И как компания собиралась кормить целые воинские части в ряде областей – непонятно, хотя в самой ТОВке уверяют, что это им по плечу;

. И как компания собиралась кормить целые воинские части в ряде областей – непонятно, хотя в самой ТОВке уверяют, что это им по плечу; за месяц до тендера с МО на миллиарды гривен, в компании сменился владелец – вместо Владимира Сагайдака им стал Валерий Мелешко. Заметим, что оба директора довольно-таки неизвестны, к примеру, Сагайдак является адвокатом и его интерес к общепиту не вполне понятен.

А вот о фигуре Валерия Мелешко известно несколько больше, ведь ранее он имел отношение к государственному предприятию Минобороны Украины "Белоцерковский военторг", то есть является в некотором смысле профессиональным военным снабженцем.

Есть в его биографии и эпизод работы в дочернем предприятии механизации некоего ООО "Финансово-энергетическая корпорация Украины". Репутация последнего весьма далека от идеальной.

Так, еще в 2011 году компания проходила по уголовному делу о хищении 50 млн грн, выделенных Калушу на выполнение экологической программы. Часть этих денег, более 17 млн грн, были почему-то выведены на другую компанию, к тому времени признанной банкротом.

Судебные документы по расследованию данного дела можно найти и в 2019 году.

Впрочем, сам Валерий Мелешко работал именно в дочернем предприятии ООО "Финансово-энергетическая корпорация Украины" и в уголовных делах по ДП в не проходил.

О предыстории скандала с закупками питания для Минобороны и позиции сторон можно прочитать в материале "Телеграфа": "Яйца "по 17 грн за штуку". Все о скандале Минобороны с якобы закупками еды втридорога".