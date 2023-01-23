Резников объяснил схему с "золотыми" яйцами и ответил на обвинения в коррупции в Минобороны

В Министерстве обороны Украины прокомментировали разгоревшийся скандал относительно закупки продуктов для тыловых частей по завышенным ценам.

В 2023 году на обеспечение питанием военнослужащих будут направлены десятки миллиардов гривен. В настоящее время Минобороны заключило контракты с 8 поставщиками на обеспечение услуги питания. Об этом сегодня, 23 января, на своей странице в Facebook сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

"За каждым из поставщиков согласно договору закреплено определенное количество воинских частей. В контрактах прописана норма: если какой-либо из поставщиков не способен выполнить обязательства, то другие "подхватывают" воинские части согласно определенному алгоритму. Поставка продуктов везде будет гарантирована непрерывной, чтобы не произошло", — сказал Резников.

Он также объяснил, что Минобороны не производит закупку отдельных продуктов. Оборонное ведомство покупает комплексную услугу по обеспечению питания. То есть доставку определенного комплекта продуктов в воинские части, а в отдельных случаях – и приготовление пищи.

Речь идет о суточном рационе для военнослужащего, который имеет четкие критерии по калорийности и другим параметрам. В 2022 году эта сумма составляла 120 гривен на военнослужащего в сутки, а в этом году цены в диапазоне от 151 до 162 гривен. После проведения переговоров конечная стоимость услуги по обеспечению питания одного бойца в сутки составляет 145,8 грн.

Также, по словам Резникова, с 2016 года питание военнослужащих осуществляется на основе каталога продуктов, включающего более 400 позиций. Должностные лица воинских частей (начпроды) из рациона выбирают из каталога продукты, которые должен обеспечить поставщик.

"Когда народные депутаты посмотрят на контракты с 8 поставщиками, они увидят, что цены на одни и те же продукты – разные. Так же, как отличаются цены в торговых сетях, в тех же "Сильпо", "АТБ" или "Новусе". Просто у каждого есть своя специализация. Собственно производство какой-либо группы товаров или эксклюзивные условия с производителями. Поэтому где-то мясо дешевле, а где-то – рыба, овощи или молоко", — подчеркнул министр.

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