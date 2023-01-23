Резніков пояснив схему із "золотими" яйцями і відповів на звинувачення в корупції в Міноборони

Олексій Резніков заявив, що Міноборони не вперше переживає штучну інформаційну атаку під вигаданим приводом

У Міністерстві оборони України прокоментували скандал, що розгорівся, щодо закупівлі продуктів для тилових частин за нібито завищеними цінами.

2023 року на забезпечення харчуванням військовослужбовців буде направлено десятки мільярдів гривень. Наразі Міноборони уклало контракти із 8 постачальниками на забезпечення послуги харчування. Про це сьогодні, 23 січня, на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

"За кожним із постачальників згідно з договором закріплено певну кількість військових частин. У контрактах прописано норму: якщо якийсь із постачальників не здатний виконати зобов’язання, то інші "підхоплюють" військові частини згідно з певним алгоритмом. Постачання продуктів скрізь буде гарантовано безперервним, щоб не сталося ", — сказав Резніков.

Він також пояснив, що Міноборони не здійснює закупівлю окремих продуктів. Оборонне відомство купує комплексну послугу із забезпечення харчування. Тобто доставку певного комплекту продуктів у військові частини, а окремих випадках – і приготування їжі.

Йдеться про добовий раціон для військовослужбовця, який має чіткі критерії щодо калорійності та інших параметрів. У 2022 році ця сума становила 120 гривень на військовослужбовця за добу, а цього року ціни в діапазоні від 151 до 162 гривень. Після проведення переговорів кінцева вартість послуги із забезпечення харчування одного бійця на добу становить 145,8 грн.

У публікації журналістів видання ZN.UA було зазначено, що одне куряче яйце коштує 17 гривень, тоді як у магазинах його можна купити по 7 гривень. За словами Резнікова,

"Насправді це звичайна технічна помилка, яку зробив постачальник. Яйця — єдина категорія з каталогу, яка в додатку до угоди розраховується в штуках. Постачальник вказав ціну не за штуки, а за вагу яєць, коли переносив дані з однієї таблиці, де всі було наведено в одиницю виміру на вагу, в іншу таблицю", — сказав міністр.

Згідно з нормативами кілограм яєць – це близько двох десятків штук, залежно від сорту. Таким чином, за кілограм яєць виходить 170 гривень та 85 гривень за десяток, що в межах показників інших постачальників.

"Яйця по 17 за штуку" Міноборони не купувало і не планує", — додав Резніков.

Також, за словами Резнікова, з 2016 року харчування військовослужбовців здійснюється на основі каталогу продуктів, що включає понад 400 позицій. Посадові особи військових частин (начпроди) з раціону вибирають із каталогу продукти, які має забезпечити постачальник.

"Коли народні депутати подивляться на контракти з 8 постачальниками, вони побачать, що ціни на ті самі продукти – різні. Так само як відрізняються ціни в торгових мережах, у тих же "Сільпо", "АТБ" чи "Новусі". Просто кожен має свою спеціалізацію. Власне виробництво якоїсь групи товарів чи ексклюзивні умови з виробниками. Тому десь м’ясо дешевше, а десь – риба, овочі чи молоко", — підкреслив міністр.

На завершення Олексій Резніков оборони додав, що той, хто передав один із контрактів та додатки для оприлюднення, як мінімум, скоїв службовий злочин. Того, хто це зробив, обов’язково притягнуть до відповідальності. Для цього підготовлено матеріали до СБУ

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що після скандалу, що розгорівся, через закупівлю продуктів за нібито завищеними цінами керівництво Міністерства оборони України викликали до Ради.