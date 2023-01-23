Мародерят без страху: у "Слузі народу" пообіцяли посадки після скандалів із держзакупівлями

Йдеться про інциденти із закупівлями генераторів та свіжі скандали в Міністерстві оборони України

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія прокоментував корупційні скандали в міністерствах і зазначив, що вже цієї весни "точно активно садитимуть".

Із самого початку повномасштабної війни українських чиновників усіх рівнів часто попереджали про те, що необхідно сфокусуватися на війні та допомозі постраждалим, а не "займатися сумнівними справами". Проте дослухалися до цього далеко не всі. Про це Давид Арахамія написав сьогодні, 23 січня, у своєму Telegram-каналі.

"Мабуть, цієї весни точно садитимемо активно. Не виходить по-людськи, буде за законами воєнного часу. Найближчим часом завершиться конкурс на посаду директора НАБУ, і ми завершимо побудову незалежної антикорупційної інфраструктури. "Не вчасно" вже не працює. Деякі люди збожеволіли і мародерять без страху і закидів совісті", — підкреслив Арахамія.

Він також додав, що стосується і нещодавніх закупівель генераторів та свіжих скандалів у Міністерстві оборони України. У ході сьогоднішнього Комітету Арахамія має намір ініціювати повернення парламентського контролю за діяльністю виконавчої влади.

Зазначимо, що раніше заступника міністра розвитку громад та територій України Василя Лозинського, виконуючого обов’язки голови Міністерства, було звільнено зі своєї посади. Його підозрюють у отриманні хабара у розмірі 400 тис. доларів під час закупівлі генераторів.

Нагадаємо, що ще один скандал раніше спалахнув у Міністерстві оборони України щодо закупівлі продуктів для тилових частин ЗСУ. У мережі було опубліковано документи, за якими Міноборони нібито закуповували продукти за завищеними цінами.