Мародерят без страха: в "Слуге народа" пообещали посадки после скандалов с госзакупками

Речь идет об инцидентах с закупками генераторов и свежих скандалах в Министерстве обороны Украины

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прокомментировал коррупционные скандалы в министерствах и отметил, что уже этой весной "точно будут активно сажать".

С самого начала полномасштабной войны украинских чиновников всех уровней часто предупреждали о том, что необходимо сфокусироваться на войне и помощи пострадавшим, а не "заниматься сомнительными делами". Однако прислушались к этому далеко не все. Об этом Давид Арахамия написал сегодня, 23 января, в своем Telegram-канале.

"Пожалуй, этой весной точно сажать будем активно. Не выходит по-человечески, будет по законам военного времени. В ближайшее время завершится конкурс на должность директора НАБУ, и мы завершим построение независимой антикоррупционной инфраструктуры. "Не ко времени" уже не работает. Некоторые люди сошли с ума и мародерят без страха и упреков совести", — подчеркнул Арахамия.

Он также добавил, что касается и недавних закупок генераторов и свежих скандалов в Министерстве обороны Украины. В ходе сегодняшнего Комитета Арахамия намерен инициировать возвращение парламентского контроля за деятельностью исполнительной власти.

Отметим, что ранее заместитель министра развития общин и территорий Украины Василий Лозинский, исполняющий обязанности главы Министерства, был уволен со своей должности. Его подозревают в получении взятки в размере 400 тыс. долларов при закупке генераторов.

Напомним, что еще один скандал ранее разгорелся в Министерстве обороны Украины относительно закупок продуктов для тыловых частей ВСУ. В сети были опубликованы документы, по которым Минобороны якобы закупало продукты по завышенным ценам.