Яйца "по 17 грн за штуку". Все о скандале Минобороны с якобы закупками еды втридорога

Поставщик намекает, что его адрес является военной тайной и доставляет пищу на передовую

Скандал вокруг закупки продуктов для украинских воинских частей втридорога у таинственного поставщика продолжает набирать обороты.

После обнаружения журналистами "Зеркала недели" заоблачных цен, поставщик продуктов заявил, что скрывает свое истинное расположение из соображений безопасности и поставляет еду "на ноль". Глава Министерства обороны Алексей Резников обратил внимание на то, что публичный вброс информации о закупках неслучайно совпал с "Рамштайном".

Разбираемся, в чем дело:

Золотые яйца для Минобороны

Суть расследования "Зеркала недели", опубликованного 21 января:

Источник в ВСУ слил в прессу документ, а именно соглашение между Минобороны и ООО "Актив компани" на покупку продовольствия якобы по завышенным ценам более чем на 13 млрд гривен.

Чиновников журналист называет "тыловыми крысами", которые наживаются на государственных закупках.

Еду по такой схеме закупают для тыловых воинских частей в Полтавской, Сумской, Киевской, Житомирской, Черниговской и Черкасской обл.

Оптовые цены на продукты оказались дороже, чем розничные в супермаркетах Киева:

яйца по 17 грн. за штуку (в магазинах Киева около 7 грн. за шт.);

картофель по 22 грн за килограмм (в магазинах – 8-9 грн);

куриное бедро за 120 грн за килограмм (в магазине – 80 грн).

Как это объяснили Минобороны и поставщик

Обе стороны контракта обвинили СМИ в дезинформации и манипуляции, но дали развернутые объяснения:

Минобороны утром 22 января заверило, его председатель Алексей Резников попросил комитет ВР заслушать информацию о порядке, обстоятельствах и результатах закупки продуктов с участием представителей НАБУ и ДБР.

Министерство пообещали провести внутреннюю проверку. Если найдут нарушения — чиновники будут нести ответственность.

Минобороны готовит материалы в СБУ, чтобы те провели расследование о "распространении ложных данных".

23 января Резников объяснил логику закупок в войну и заявил об ошибке в документе о цене яиц:

у Минобороны есть 9 поставщиков и правило "пища ходит за военными":

и правило "пища ходит за военными": Если поставщик не способен выполнить обязательства, то его подхватывают другие (прописаны в контракте ).

выполнить обязательства, то (прописаны в ). Если постоянным местом дислокации бригады Львов или Житомир, то боевые задания они часто выполняют на "нули". Поставщик гарантирует доставку везде.

В Украине нет "тыловых" или "далеких от линии столкновения" регионов с точки зрения питания военных.

Минобороны покупает услугу , а не товар – это доставка комплекта продуктов в воинские части, иногда – приготовление. Поставщики гарантируют обеспечение дневного рациона за определенную сумму.

, а не товар – это в воинские части, иногда – приготовление. Поставщики гарантируют обеспечение дневного рациона за определенную сумму. Стоимость услуги обеспечения питания 1 бойца в сутки составляет 145,8 грн .

. Цена 17 грн за штуку – техническая ошибка, которую совершил поставщик. Руководитель подразделения, допустившего ошибку, был отстранен в декабре.

Руководитель подразделения, допустившего ошибку, был отстранен в декабре. На самом деле там 170 грн. за килограмм яиц (это 85 грн. за десяток).

Виталий Резников об утечке информации во время "Рамштайна"

На картофель установлен диапазон от 7 до 36 грн. за кг, потому что она бывает разных сортов, цена меняется в разные сезоны.

Как считают цену на яйца:

"У 7 поставщиков цена колеблется между 80 грн. до 90,6 грн. за десяток. Сравните с ценой в супермаркетах сейчас. Это стала цена на весь 2023 год с условием доставки во Львов или под Бахмут", — говорит Резников.

Резников утверждает якобы "Зеркало недели" после публикации вырезало несколько позиций по инфографике, где содержались некорректные сравнения:

"Цены за банку или бутылку фасованной продукции с ценой за килограмм. Цены за литр с ценой за килограмм. Цены за вес нетто с ценой за вес брутто", — обратил внимание Резников.

Де-юре документа еще нет. Никакой копейки по нему не потрачено.

Компания-фигурант ООО "Актив компани" отрицала обвинения. Вот основные тезисы по объяснению директора компании: - в компании работает 187 человек, есть более 2000 м² складов, более 70 грузовых ТС, со складов ежедневно отгружается не менее 120 тонн продовольствия (ответ на "компанию-прокладку");

- фактическое расположение не соответствует юридическому адресу. Это объясняется целью сохранения жизни и здоровья работников, производственных мощностей. Раскрывать поставщиков небезопасно;

– за заказ соревновались 14 компаний. Предлагали цены от 151 до 162 грн за единицу услуги;

– цена единицы услуги по каждому из 8 договоров составляет сейчас 145,8 грн.

- единица услуги – это стоимость одного комплекта продуктов + доставка. В частности, в зону боевых действий.

– цена фиксируется на год и не может быть увеличена.

- заключению договора предшествовало судебное товароведческое исследование. Согласно которому рыночная цена 1 яйца составляет 9 грн за шт.

"С даты заключения договора ООО Актив компании не реализовало ни одно яйцо по 17 грн", — уверяют в компании.

Там так и не объяснили, почему цена указана в каталоге и не стали отрицать правдивость документа. ООО также пригрозило обращением в СБУ.

Резников остался в должности, НАБУ расследует дело

НАБУ и CАП еще до публикации истории в медиа открыли уголовное производство по ч.5 ст.191 УК Украины ("присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой").

"Изложенная информация известна НАБУ и CАП, она исследуется в рамках уголовного производства, начатого по собственным наработкам, до обнародования в медиа. Следствие проверяет закупки более чем на 13 млрд грн… Расследование продолжается. Другие детали составляют тайну следствия", — говорится в сообщении пресс-службы НАБУ.

Также заместитель председателя Комитета ВР по вопросам нацбезопасности Марианна Безуглая после выхода расследования вызвала Алексея Резникова в Раду на понедельник, 23 января. Заседание закончилось тем, что Резников был оставлен в должности, сообщил нардеп от фракции "Батькивщина" Вадим Ивченко, а вот правоохранительные органы завершают расследование.

Далее, 21 января, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона отметил:

"Мы должны провести аудит, и если это так, если это соответствует действительности – найти людей, подписывавших на 13 миллиардов контракты, конкретно, четко установить это и провести расследование".

Президент Украины Владимир Зеленский вспомнил одновременно несколько коррупционных скандалов, анонсировав, что эта неделя будет временем соответствующих решений. Нардеп Давид Арахамия анонсировал, что в ближайшее время завершится конкурс на должность директора НАБУ:

"Некоторые люди сошли с ума и мародерят без страха и упреков совести. Это касается и недавних закупок генераторов, и свежих скандалов в Министерстве обороны. Сегодня на Комитете разберемся", — говорит Арахамия.

Призывы к отставке Резникова

Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин написал, что Резников должен покинуть пост. Сегодня он упомянул объяснение сторон контракта:

Виталий Шабунин не поверил в объяснение поставщика продуктов

Журналист Юрий Николов (автор расследования) прокомментировал сначала объяснение поставщика. Схема с возможностью отказаться от поставки продукта с низкой ценой (благодаря которой выиграли тендер) якобы существует несколько лет:

Объяснение Николова о вероятной коррупционной схеме

"Упрощенно схема выглядит так. МОУ объявляет закупку комплекта из 400 позиций необходимых продуктов. Участник заполняет таблицу с ценами за единицу (кг, штука, литр). Далее для расчетов цену каждого товара приводят к цене за 1 грамм или 1 килокалорию (здесь сами военные) должны объяснить, что они берут за единицу). И потом скучают те цены за 1 грамм по всей таблице. И так получают стоимость "комплекта", — говорит журналист.

Также Николов прокомментировал объяснение министра по поводу ошибки. По его мнению, министр пытается "отпетлять" :

Фото, где цены показаны за штуки

"Минобороны о яйцах всегда писало штуки. Не килограммы. Не "лоткодвадцатки". Штуки. И цена в тех контрактах соответствовала именно цене за штуку 3,90 – 6,00 – 9,00 за одно яйцо… "Техническая ошибка" штука вместо килограмма, предполагает, что нужно было написать в контракте не 17 а 170", — говорит Николов.

Центр противодействия коррупции выразил удивление, что в этой истории обвиняют журналиста.

Кто поддержал Резникова

Журналист Владислав Бовсуновский на своем примере объяснил, что при образовании цен нужно обращать внимание на условия поставки, а не сравнивать с супермаркетом:

"Суши в магазине и суши с доставкой курьером отличаются в цене существенно. А если доставить нужно не в густонаселенный район, а в частный сектор под Киевом, цена будет выше намного".

Он также объяснил, что в бюджет заложили больше денег, чтобы учесть инфляцию, обеспечить заполненность складов, технологические процессы.

Экс-депутат Полтавского горсовета Юрий Бублик считает, что перед публикацией нужно было обратиться в МОУ.

" Перед обнародованием информации в целом, журналисты должны все же проверить информацию в Министерство обороны. Время пока такое. Ведь любое общественное недоразумение внутри страны — играет на руку захватчику", — пишет Бублик.

Как сообщал "Телеграф", у одного из топов "Слуги народа", Павла Халимона, обнаружили особняк в элитном районе Киева, купленный во время войны.

В парламентской фракции решили уволить Халимона с должности заместителя председателя фракции.