Яйця “по 17 грн за штуку”. Все про скандал Міноборони з нібито закупівлями їжі втридорога

Постачальник натякає, що його адреса є військовою таємницею та він доставляє їжу на передову

Скандал навколо закупки продуктів для українських військових частин втридорога у таємничого постачальника продовжує набирати обертів.

Після виявлення журналістами "Дзеркала тижня" захмарних цін, постачальник продуктів заявив, що приховує своє справжнє розташування з міркувань безпеки і постачає їжу "на нуль". Голова Міністерства оборони Олексій Резніков звернув увагу на те, що публічне вкидання інформації про закупівлі невипадково співпало з "Рамштайном".

Розбираємося, у чому справа:

Золоті яйця для Міноборони

Суть розслідування "Дзеркала тижня", опублікованого 21 січня:

Джерело в ЗСУ злило у пресу документ, а саме угоду між Міноборони та ТОВ "Актив компані" на покупку харчів нібито за завищеними цінами на понад 13 млрд гривень.

Чиновників журналіст називає "тиловими пацюками", які наживаються на держаних закупівлях.

Їжу по такій схемі закуповують для тилових військових частин у Полтавській, Сумській, Київській, Житомирській, Чернігівській і Черкаській обл.

Гуртові ціни на харчі виявилися дорожчими, ніж роздрібні у супермаркетах Києва:

яйця по 17 грн за штуку (у магазинах Києва близько 7 грн за шт);

картопля по 22 грн за кілограм (у магазинах — 8-9 грн);

куряче стегно за 120 грн за кілограм (у магазині — 80 грн).

Як це пояснили Міноборони й постачальник

Обидві сторони контракту звинуватили ЗМІ у дезінформації й маніпуляції, але дали розгорнуті пояснення:

Міноборони вранці 22 січня запевнило, його голова Олексій Резніков попросив комітет ВР заслухати інформацію щодо порядку, обставин та результатів закупівлі продуктів за участі представників НАБУ та ДБР.

Міністерство пообіцяли провести внутрішню перевірку. Якщо знайдуть порушення — чиновники нестимуть відповідальність.

Міноборони готує матеріали до СБУ, щоб ті провели розслідування про "поширення неправдивих даних".

23 січня Резніков пояснив логіку закупівель у війну і заявив про помилку у документі про ціну яєць:

у Міноборони є 9 постачальників і правило "їжа ходить за військовими":

і правило "їжа ходить за військовими": якщо постачальник не здатен виконати зобов’язання, то його підхоплюють інші (прописано у контракті ).

виконати зобов’язання, то (прописано у ). Якщо постійним місцем дислокації бригади є Львів чи Житомир, то бойові завдання вони часто виконують на "нулі". Постачальник гарантує доставку скрізь.

в Україні немає "тилових" чи "далеких від лінії зіткнення" регіонів з точки зору харчування військовиків.

Міноборони купує послугу , а не товар — це доставка комплекту продуктів до військових частин, іноді — приготування. Постачальники гарантують забезпечення добового раціону за певну суму.

, а не товар — це до військових частин, іноді — приготування. Постачальники гарантують забезпечення добового раціону за певну суму. Вартість послуги забезпечення харчування 1 бійця на добу складає 145,8 грн .

. Ціна 17 грн за штуку — технічна помилка, яку зробив постачальник. Керівник підрозділу, який припустився помилки був відсторонений у грудні.

Керівник підрозділу, який припустився помилки був відсторонений у грудні. Насправді там 170 грн. за кілограм яєць (це 85 грн. за десяток).

Віталій Резніков про витік інформації під час "Рамштайну"

На картоплю встановлено діапазон від 7 до 36 грн. за кг, бо вона буває різних сортів, ціна змінюється у різні сезони.

Як рахують ціну на яйця:

"У 7 постачальників ціна коливається між 80 грн. до 90,6 грн. за десяток. Порівняйте з ціною у супермаркетах зараз. Це стала ціна на весь 2023 рік з умовою доставки у Львів чи під Бахмут", — каже Резніков.

Резніков стверджує нібито "Дзеркало тижня" після публікації вирізало кілька позицій з інфографіки, де містилися некоректні порівняння:

"Ціни за банку чи пляшку фасованої продукції з ціною за кілограм. Ціни за літр з ціною за кілограм. Ціни за вагу нетто з ціною за вагу брутто", — звернув вагу Резніков.

Де-юре документу ще не існує. Жодної копійки по ньому не витрачено.

Компанія-фігурантка ТОВ "Актив компані" заперечила звинувачення. Ось основні тези із пояснення директора компанії: - у компанії працює 187 осіб, є понад 2000 м² складів, понад 70 вантажних ТЗ, зі складів щоденно відвантажується не менше 120 тонн харчів (відповідь на "компанію-прокладку");

- фактичне розташування не відповідає юридичній адресі. Це пояснюється метою збереження життя та здоров’я працівників, виробничих потужностей. Розкривати постачальників небезпечно;

- за замовлення змагалися 14 компаній. Пропонували ціни від 151 грн до 162 грн за одиницю послуги;

- ціна одиниці послуги за кожним з 8 договорів складає зараз 145,8 грн.

- одиниця послуги — це вартість одного комплекту продуктів + доставка. Зокрема, у зону бойових дій.

- ціна фіксується на рік і не може бути збільшена.

- укладенню договору передувало судове товарознавче дослідження. Згідно з яким ринкова ціна 1 яйця становить 9 грн за шт.

"З дати укладення договору ТОВ Актив компані не реалізувало жодне яйце по 17 грн", — запевняють в компанії.

Там так і не пояснили, чому ціна вказана у каталозі та не стали заперечувати правдивість документа. ТОВ також пригрозила зверненням до СБУ.

Резніков лишився на посаді, НАБУ розслідує справу

НАБУ та CАП ще до публікації історії в медіа відкрили кримінальне провадження за ч.5 ст.191 КК України ("присвоєння, розтрата майна чи заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем особливо великих розмірах чи організованою групою").

"Викладена інформація відома НАБУ і CАП, вона досліджується в межах кримінального провадження, розпочатого за власними напрацюваннями, до оприлюднення в медіа. Слідство перевіряє закупівлі на понад 13 млрд грн… Розслідування триває. Інші деталі становлять таємницю слідства", — йдеться у повідомленні прес-служби НАБУ.

Також заступниця голови Комітету ВР з питань нацбезпеки Мар'яна Безугла після виходу розслідування викликала Олексія Резнікова до Ради на понеділок, 23 січня. Засідання закінчилося тим, що Резнікова лишили на посаді, повідомив нардеп від фракції "Батьківщина" Вадим Івченко, а от правоохоронні органи завершують розслідування.

Далі, 21 січня, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону зазначив:

"Ми повинні провести аудит, і якщо це так, якщо це відповідає дійсності — знайти людей, які підписували на 13 мільярдів контракти, конкретно, чітко встановити це, і провести розслідування".

Президент України Володимир Зеленський згадав одночасно декілька корупційних скандалів, анонсувавши, що цей тиждень буде часом відповідних рішень. Нардеп Давид Арахамія анонсував, що найближчим часом завершиться конкурс на посаду директора НАБУ:

"Деякі люди втратили розум і мародерять без страху і докорів совісті. Це стосується і нещодавніх закупівель генераторів, і свіжих скандалів у Міністерстві оборони. Сьогодні на Комітеті розберемося", — каже Арахамія.

Заклики до відставки Резнікова

Глава Центру протидії корупції Віталій Шабунін написав, що Резніков повинен залишити посаду. Сьогодні він згадав пояснення сторін контракту:

Віталій Шабунін не повірив у пояснення постачальника продуктів

Журналіст Юрій Ніколов (автор розслідування) прокоментував спочатку пояснення постачальника. Схема із можливістю відмовитися від поставки продукту із низькою ціною (завдяки якій виграли тендер) нібито існує кілька років:

Пояснення Ніколова про ймовірну корупційну схему

"Спрощено схема виглядає так. МОУ оголошує закупівлю комплекту з 400 позицій необхідних харчів. Учасник заповнює таблицю з цінами за одиницю (кг, штука, літр). Далі для розрахунків ціну кожного товару приводять до ціни за 1 грам чи 1 кілокалорію (тут самі військові мають пояснити що вони беруть за одиницю). І потім сумують оті ціни за 1 грам по всій таблиці. І так отримують вартість "комплекту", — каже журналіст.

Також Ніколов прокоментував пояснення міністра щодо помилки. На його думку, міністр намагається "відпетляти":

Фото, де ціни показані за штуки

"Міноборони про яйця завжди писало штуки. Не кілограми. Не "лотокнадвадесятки". Штуки. І ціна в тих контрактах відповідала саме ціні за штуку 3,90 – 6,00 – 9,00 за одне яйце. …"Технічна помилка" штука замість кілограма, передбачає що треба було написати в контракті не 17 а 170", — каже Ніколов.

Центр Протидії Корупції висловив здивування, що у цій історії звинувачують журналіста.

Хто підтримав Резнікова

Журналіст Владислав Бовсуновський на своєму прикладі пояснив, що при утворенні цін треба звертати увагу на умови постачання, а не порівнювати із супермаркетом:

"Суші у магазині та суші з доставкою кур'єром відрізняються в ціні суттєво. А якщо доставити потрібно не в густонаселений район, а до приватного сектору під Києвом, ціна буде вище набагато".

Він також пояснив, що у бюджет заклали більше грошей, щоб врахувати інфляцію, забезпечити заповненість складів, технологічні процеси.

Ексдепутат Полтавської міськради Юрій Бублик вважає, що перед публікацією потрібно було звернутися до МОУ.

"Перед оприлюдненням інформації на загал, журналісти мали б все ж таки перевірити інформацію в Міністерство оборони. Час наразі такий. Адже будь яке суспільне непорозуміння в середині країни — грає на руку загарбнику", — пише Бублик.

Як повідомляв "Телеграф", в одного з топів "Слуги народу", Павла Халімона, знайшли особняк в елітному районі Києва, куплений під час війни.

У парламентській фракції вирішили звільнити Халімона з посади заступника голови фракції.