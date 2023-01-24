У скандалі з продуктами для Міноборони знайшли "слід" Суркісів? Що відомо про компанію-постачальника

За особами, причетними до перемоги у тендері Міноборони, тягнеться густий шлейф скандалів

Скандал, що спалахнув останніми днями навколо нібито завищеної вартості продуктів за контрактом Міноборони для харчування військових, отримав великий резонанс. І хоча голова відомства Олексій Резніков назвав розслідування маніпуляцією технічними помилками постачальника, його заступник В’ячеслав Шаповалов уже звільнився, а НАБУ та САП нібито ще до розслідування ЗМІ відкрили кримінальне провадження.

"Телеграф" вирішив розібратися, що відомо про фірму, яка, за даними "Дзеркала тижня", стала постачальником продуктів Міноборони за можливо завищеними цінами на 13 млрд грн.

Слід братів Суркісів?

За версією блогера Володимира Бондаренка, за фірмою ТОВ "Актив компані", названою постачальником продуктів для МО, можуть стояти брати Григорій та Ігор Суркіси.

Блогер стверджує, що директор і власник "Актив компані" Валерій Мелешко раніше керував дочірнім підприємством з механізації будівельної компанії "Київрембуд", якою раніше володіли брати Дмитро та Леонід Крючкови.

Хоча основним бізнесом донедавна для братів була енергетика, фірма з орбіти їхнього впливу – ТОВ "Ректан", була помічена у скандалах із харчуванням військовослужбовців. Щоправда, на той час, за версією "Наших грошей", ця фірма належала до орбіти впливу міністра оборони часів Януковича Михайла Єжеля та нардепа Юрія Іванющенка. Треба сказати, що хоча брати Крючкови й не такі одіозні, як Михайло Єжель та Юрій Іванющенко (він же "Юра Єнакіївський"), їхня скандальна репутація теж широко відома.

Насамперед брати набули відомості через свою роботу на енергоринку – утворена 2015 року компанія "Енергомережа" брала на себе зобов’язання перед обленерго щодо стягнення їхньої дебіторської заборгованості з промислових підприємств.

Діяла компанія вельми "інноваційно" — вона просто списувала з боржників 70% боргу, а решту 30% отримувала грошима, які обленерго просто не поверталися. Таким чином із державних Запоріжжя-, Харків- та Черкаси- обленерго було виведено до 2 млрд грн, що викликало скандал і розслідування про розкрадання із "Запоріжжяобленерго" 346 млн грн.

Після цього "Енергомережа" розпочала ліквідацію фірми, а Дмитро Крючков утік за кордон. У Німеччині він пережив затримання і звільнення під заставу, а 2019 року повернувся до України. Тут він також був заарештований, але сплатив заставу.

Відомості про розслідування розкрадань Дмитра Крючкова з’являлися й 2021 року, коли він прийшов п’яним на суд у своїй справі, тобто кримінального переслідування проти себе екс-нардеп від "Батьківщини" (2006-2007 рр.) явно не боїться.

За даними "Економічної правди", прикриття "Енергомережі" та Дмитра Крючкова на політичному напрямі забезпечували брати Суркіси, що сам Крючков не заперечував, але й особливо не підтверджував.

А може, не Суркіси, але явно підставний і з досвідом розкрадань?

Зазначимо, що в діяльності ТОВ "Актив компані", завдяки сервісу YouControl, "Телеграф" знайшов кілька дивних моментів:

статутний фонд компанії становить лише 1000 гривень , що навіть для 2015 року, коли було зареєстровано компанію, виглядає мізерним;

, що навіть для 2015 року, коли було зареєстровано компанію, виглядає мізерним; згідно з даними сервісу Оpendatabot.ua, при загальному доході за 2020 рік у 13 млн 412 тисяч гривень, чистий прибуток "Актив компані" склав лише 41 тисячу гривень (рентабельність 0,3%), що говорить або про дуже високі накладні витрати компанії, або про масштабні схеми "мінімізації податків";

(рентабельність 0,3%), що говорить або про дуже високі накладні витрати компанії, або про масштабні схеми "мінімізації податків"; при цьому 31 серпня вже 2021 року податкова позбавила "Актив компані" свідоцтва платника ПДВ за відсутність постачання та неподання податкових декларацій, щоправда, з 1 жовтня документ був знову зареєстрований;

за відсутність постачання та неподання податкових декларацій, щоправда, з 1 жовтня документ був знову зареєстрований; з 2015 року "Актив компані" взяла участь у семи переможних для себе державних тендерах , причому у шести з них — перемогла у поставках Держприкордонслужбі і лише один — Держслужбі з надзвичайних ситуацій;

, причому у шести з них — перемогла у поставках Держприкордонслужбі і лише один — Держслужбі з надзвичайних ситуацій; жоден із виграних "Актив компані" тендерів не досягав суми в 200 тисяч гривень , тобто процедуру аукціону можна було не проводити зовсім, що часто використовується нечистими на руку чиновниками для переказу бюджетних коштів "своїй" фірмі. Втім, якраз у тендері для ДСНС аукціон був;

, тобто процедуру аукціону можна було не проводити зовсім, що часто використовується нечистими на руку чиновниками для переказу бюджетних коштів "своїй" фірмі. Втім, якраз у тендері для ДСНС аукціон був; тендери, в яких перемагала "Актив компані", передбачали поставку максимум 1290 наборів сухих продуктів . І як компанія збиралася годувати цілі військові частини в низці областей — незрозуміло, хоча в самій ТОВці запевняють, що це їм по плечу;

. І як компанія збиралася годувати цілі військові частини в низці областей — незрозуміло, хоча в самій ТОВці запевняють, що це їм по плечу; за місяць до тендеру з МО на мільярди гривень, у компанії змінився власник – замість Володимира Сагайдака ним став Валерій Мелешко. Зауважимо, що обидва директори досить невідомі, наприклад, Сагайдак є адвокатом і його інтерес до громадського харчування не цілком зрозумілий.

А от про постать Валерія Мелешка відомо дещо більше, адже раніше він мав стосунок до державного підприємства Міноборони України "Білоцерківський військторг", тобто є у певному сенсі професійним військовим постачальником.

Є в його біографії й епізод роботи у дочірньому підприємстві механізації такого собі ТОВ "Фінансово-енергетична корпорація України". Репутація останнього дуже далека від ідеальної.

Так, ще 2011 року компанія проходила у кримінальній справі про розкрадання 50 млн грн, виділених Калушу на Прикарпатті на виконання екологічної програми. Частину цих грошей, понад 17 млн грн, було чомусь виведено на іншу компанію, на той час визнану банкрутом.

Судові документи щодо розслідування цієї справи можна знайти й у 2019 році.

Втім, сам Валерій Мелешко працював саме в дочірньому підприємстві ТОВ "Фінансово-енергетична корпорація України" і у кримінальних справах по ДП не проходив.

Про передісторію скандалу із закупівлями харчування для Міноборони та позиції сторін можна прочитати у матеріалі "Телеграфа": "Яйця "по 17 грн за штуку". Все про скандал Міноборони з нібито закупками їжі втридорога".