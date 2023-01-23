"Золоті" яйця для ЗСУ: вчений пояснив, що не так з поясненням Резнікова

Вчений вказав на нестикування в розрахунках Міноборони

В Україні спалахнув гучний скандал про закупівлю продуктів харчування для ЗСУ за завищеними цінами, під час якого під роздачу потрапило керівництво Міноборони. Глава відомства Олексій Резніков спробував пояснити ситуацію і, зокрема, зазначив, що постачальник помилково вказав ціну за яйця не в штуках, а за їхньою вагою.

Розібратися в темі яєць спробував доктор біологічних наук та старший науковий співробітник у Національному науково-природному музеї НАНУ Дмитро Горобець у своїй facebook-спільноті "Стромата".

"Не хочу "розгойдувати човен", але тим більше не хочу, щоб хтось безкарно розкрадав ЗСУ", — написав він.

Згідно з його підрахунками, заявлені Резніковим 170 гривень за кілограм яєць, тобто 17 копійок за грам, вказують на те, щоб за десяток заплатити 85 гривень кожне з них має бути на рівні 50 грамів.

Він зазначив, що такі яйця дійсно зустрічаються і згідно зі стандартами називаються яйцями другої категорії (S). Однак у продаж вони потрапляють рідко, а через невеликий розмір коштують вони менше, ніж 8,5 гривні за штуку.

Горобець додав, що за ціною 8-8,5 грн продаються яйця категорії "відбірні" (XL), вага яких становить понад 72 грам.

Як повідомлялося раніше, після скандалу Верховна Рада запросила керівництво Міноборони на засідання профільного Комітету. За його підсумком стало відомо, що Резніков продовжуватиме виконувати свої обов’язки на посаді голови Міноборони. При цьому правоохоронці мають завершити розслідування у цій справі. Ще одним висновком стало те, що закупівлі мають стати прозорішими.