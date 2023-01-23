Доля Резнікова відома: комітет Ради закінчив засідання щодо скандалу Міноборони

Комітет Верховної Ради закінчив засідання щодо скандалу Міноборони, який виник після публікації в ЗМІ інформації про можливі зловживання Міноборони при закупівлі продуктів харчування для військових. Народний депутат від партії "Батьківщина" Вадим Івченко розповів про результати засідання.

Так, згідно з його повідомленням у Facebook, за результатами засідання Комітету – Резніков продовжуватиме виконувати свої обов’язки на посаді голови Міноборони. При цьому правоохоронці мають завершити розслідування у цій справі. Ще одним висновком стало те, що закупівлі мають стати прозорішими.

"За результатами засідання Комітету – Резніков на своєму місці! Правоохоронці (НАБУ/СБУ/ДБР) мають завершити розслідування. Закупівлі мають бути прозорішими!", — розповів Івченко.

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