Скандал із закупівлями Міноборони: НАБУ виступило з несподіваною заявою

Слідство перевіряє закупівлі більш ніж на 13 млрд. грн.

Скандальна інформація про можливі зловживання Міноборони при закупівлі продуктів харчування для військових, яка з’явилася у ЗМІ, була відома співробітникам НАБУ та САП ще до публікації у Медіа.

Про це повідомляється на офіційній сторінці НАБУ у соціальній мережі Facebook.

У повідомленні правоохоронців зазначається, що зараз ця інформація досліджується в рамках кримінального провадження, розпочатого за власними напрацюваннями співробітників відомства.

"Серед іншого, слідство перевіряє закупівлі більш ніж на 13 млрд грн. Попередня правова кваліфікація – ч.5 ст.191 КК України. Розслідування триває. Інші деталі становлять таємницю слідства", — повідомляє НАБУ.

Варто зазначити, що скандал уже встигли прокоментувати й у Міноборони. А глава відомства Олексій Резніков заявив, що Міноборони не вперше переживає штучну інформаційну атаку під вигаданим приводом і пояснив деякі цифри в контракті, додавши, що той, хто передав один із контрактів та додатки для оприлюднення, як мінімум, скоїв службовий злочин.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ще один скандал в Україні спалахнув у Міністерстві розвитку громад та територій України. Заступника міністра Василя Лозинського, який виконував обов’язки глави міністерства було викрито у хабарництві, звільнено з посади. У відповідь на всі скандали у "Слузі народу" пообіцяли посадки.