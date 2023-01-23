Скандальний нардеп від “Слуги народу” втратив ще одну посаду через дорогий особняк: подробиці

Депутат купив особняк у дорогому районі Києва влітку 2022 року за необґрунтовано заниженою ціною

Голова партії "Слуга Народу" Олена Шуляк, яка потрапила у скандал через неповажні висловлювання на адресу військового, прийняла відставку народного депутата Павла Халимона. Раніше він був керівником Чернігівської обласної організації партії.

Про це повідомляється на порталі "Слуги народу". Крім того, йогь буде знято з посади заступника голови фракції.

Нагадаємо, що Павло Халімон оскандалився купівлею особняка в елітному районі Києва в період війни. Незважаючи на те, що ділянки в Печерському районі коштують близько 50-60 млн. гривень, нардеп купив будинок всього за 10 млн. 300 тисяч гривень. Голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія заявив, що депутата потрібно відсторонити від посади.

У понеділок, 23 січня, стало відомо про те, що керівник партії "Слуга Народу" Олена Шуляк прийняла відставку з посади голови Чернігівської обласної організації партії "Слуга Народу" народного депутата Павла Халимона. Тимчасово виконуючий обов'язки буде призначений незабаром відповідно до статуту партії.

"Рішення про обрання нового голови обласної організації буде ухвалено на конференції/зборі обласної організації у визначені статутом партії терміни", — сказано на сайті партії.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що депутатку від "Слуги народу" оголосили у розшук. Маргарита Шол не вказала в електронній декларації квартиру вартість 5 млн. гривень.