Скандальный нардеп от “Слуги народа” лишился еще одной должностииз-за дорогущего особняка: подробности

Депутат купил особняк в дорогом районе Киева летом 2022 года по необоснованно заниженной цене

Глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк, которая попала в скандал из-за неуважительных высказываний в адрес военного, приняла отставку народного депутата Павла Халимона. Ранее он был руководителем Черниговской областной организации партии.

Об этом сообщается на портале "Слуги народа". Кроме того, он будет снят с должности замглавы фракции.

Напомним, что Павел Халимон оскандалился покупкой особняка в элитном районе Киева в период войны. Несмотря на то, что участки в Печерском районе стоят около 50-60 млн гривен, нардеп купил дом всего за 10 млн 300 тысяч гривен. Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что депутата нужно отстранить от занимаемой должности.

В понедельник, 23 января, стало известно о том, что руководитель партии "Слуга Народа" Елена Шуляк приняла отставку с поста председателя Черниговской областной организации партии "Слуга Народа"" народного депутата Павла Халимона. Временно исполняющий обязанности будет назначен в скором времени в соответствии с уставом партии.

"Решение об избрании нового председателя областной организации будет принято на конференции/собрании областной организации в определенные уставом партии сроки", — сказано на сайте партии.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что депутата от "Слуги народа" объявили в розыск. Маргарита Шол не указала в электронной декларации квартиру стоимость 5 млн гривен.