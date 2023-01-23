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Министры, на выход! Кого планируют уволить уже на этой неделе

Автор
Юлия Забелина Юлия Забелина
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Денис Шмигаль Новость обновлена 23 января 2023, 12:59
Денис Шмигаль. Фото president.gov.ua

Череда скандалов обернется отставками для ряда руководителей ведомств

Уже на этой неделе в Кабинете министров могут пройти определенные кадровые ротации. В частности, речь идет об отставке нескольких министров.

Об этом "Телеграфу" сообщили источники в Кабмине и депутатском корпусе. Как уже ранее писало наше издание, ожидается увольнение министра топлива и энергетики Германа Галущенко. Решение о нем уже принято в Офисе президента.

Также планируют отправить в отставку министра молодежи и спорта Вадима Гутцайта, ведь он стал главой Национального олимпийского комитета. Зашаталось кресло и под министром по стратегическим отраслям промышленности Павлом Рябикиным. Также, как мы писали ранее, есть претензии у власти к министру образования Сергею Шкарлету, однако пока нет кандидатуры на его замену.

"Замена Шкарлета — это скорее на будущее, есть решение по Галущенко, будет решаться судьба Резникова — его могут снять. Информация о том, что себе позволяют в Министерстве обороны, в том числе и заместители Резникова, ходила давно. Сегодня (23 января) заседание комитета ВР по контрактам (СМИ опубликовали информацию, что Минобороны закупает продукты для военных по якобы завышенным ценам.Ред.), дальше будут решать.

Министерство спорта вообще думают расформировать. Среди возможных вариантов – объединение с Министерством образования или Минкультом (министерство культуры и гуманитарной политики. – Ред.). Идеологом расформирования и объединений выступает Федоров (вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации. — Ред.)", — комментирует источник в Кабмине.

Также, по словам источника в парламенте, планируется, что вместо трагически погибшего министра внутренних дел Дениса Монастырского так и останется бывший глава Нацполиции Игорь Клименко.

"На эту должность также начали претендовать Ионушас (председатель парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности. — Ред.) и Маслов (председатель комитета по правовой политике. — Ред.), но 90%, что оставят Клименко, даже и. о.", – рассказывает источник.

Среди возможных кадровых изменения также отставки нескольких голов ОВА. Как говорят источники, новых руководителей могут получить Днепропетровская, Запорожская и Сумская области.

Также, как ранее писал "Телеграф", возможны увольнения и в Офисе президента, в частности, двух заместителей председателя ОП — Олега Татарова и Кирилла Тимошенко. Однако их судьба пока еще не решена.

Ранее в своем обращении президент Владимир Зеленский анонсировал, что новая неделя будет неделей соответствующих решений, в частности, в сфере обороны и закупок.

Теги:
#Отставка #Кабмин #Минобороны #Алексей Резников