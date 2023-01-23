Министры, на выход! Кого планируют уволить уже на этой неделе

Череда скандалов обернется отставками для ряда руководителей ведомств

Уже на этой неделе в Кабинете министров могут пройти определенные кадровые ротации. В частности, речь идет об отставке нескольких министров.

Об этом "Телеграфу" сообщили источники в Кабмине и депутатском корпусе. Как уже ранее писало наше издание, ожидается увольнение министра топлива и энергетики Германа Галущенко. Решение о нем уже принято в Офисе президента.

Также планируют отправить в отставку министра молодежи и спорта Вадима Гутцайта, ведь он стал главой Национального олимпийского комитета. Зашаталось кресло и под министром по стратегическим отраслям промышленности Павлом Рябикиным. Также, как мы писали ранее, есть претензии у власти к министру образования Сергею Шкарлету, однако пока нет кандидатуры на его замену.

"Замена Шкарлета — это скорее на будущее, есть решение по Галущенко, будет решаться судьба Резникова — его могут снять. Информация о том, что себе позволяют в Министерстве обороны, в том числе и заместители Резникова, ходила давно. Сегодня (23 января) заседание комитета ВР по контрактам (СМИ опубликовали информацию, что Минобороны закупает продукты для военных по якобы завышенным ценам. — Ред.), дальше будут решать.

Министерство спорта вообще думают расформировать. Среди возможных вариантов – объединение с Министерством образования или Минкультом (министерство культуры и гуманитарной политики. – Ред.). Идеологом расформирования и объединений выступает Федоров (вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации. — Ред.)", — комментирует источник в Кабмине.

Также, по словам источника в парламенте, планируется, что вместо трагически погибшего министра внутренних дел Дениса Монастырского так и останется бывший глава Нацполиции Игорь Клименко.

"На эту должность также начали претендовать Ионушас (председатель парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности. — Ред.) и Маслов (председатель комитета по правовой политике. — Ред.), но 90%, что оставят Клименко, даже и. о.", – рассказывает источник.

Среди возможных кадровых изменения также отставки нескольких голов ОВА. Как говорят источники, новых руководителей могут получить Днепропетровская, Запорожская и Сумская области.

Также, как ранее писал "Телеграф", возможны увольнения и в Офисе президента, в частности, двух заместителей председателя ОП — Олега Татарова и Кирилла Тимошенко. Однако их судьба пока еще не решена.

Ранее в своем обращении президент Владимир Зеленский анонсировал, что новая неделя будет неделей соответствующих решений, в частности, в сфере обороны и закупок.