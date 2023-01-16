НАБУ взялось за нардепа из фракции Порошенко

Нардеп "забыл" указать в декларации миллионы гривен

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура заочно сообщили о подозрении народному депутату от фракции "Европейская солидарность". Имени политика в ведомстве не называют, но, судя по данным, известным по состоянию на данный момент, в недостоверном декларировании подозревается сопредседатель фракции Артур Герасимов.

Артур Герасимов

Такая информация в понедельник, 16 января, опубликована на официальной странице прессслужбы НАБУ.

В рамках следствия было установлено, что нардеп Герасимов в декларации за 2020 год не указал принадлежащие ему и его жене двухэтажное поместье и находящиеся в Королевстве Испания паркоместо. Общая стоимость "забытого" политиком имущества достигла примерно 190 тысяч евро. Кроме того, в официальный документ не были внесены и денежные активы, находящиеся на банковском счету подозреваемого в сумме 1657 долларов.

Общая сумма незадекларированных Герасимовым сведений составляет почти 6,3 миллиона гривен.

"Его действия квалифицированы по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 366-2 УК Украины. Поскольку местонахождение нардепа было неизвестно, о подозрении ему сообщили в порядке ст. 135 УПК Украины", — говорится в тексте публикации прессцентра САП.

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