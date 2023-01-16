НАБУ взялося за нардепа із фракції Порошенка

Нардеп "забув" вказати у декларації мільйони гривень

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура заочно повідомили про підозру народному депутату від фракції "Європейська солідарність". Імені політика у відомстві не називають, але, судячи із даних, які відомі станом на зараз, у недостовірному декларуванні підозрюється співголова фракції Артур Герасимов.

Артур Герасимов

Така інформація у понеділок, 16 січня, була опублікована на офіційній сторінці пресслужби НАБУ.

У рамках слідства було встановлено, що нардеп Герасимов у декларації за 2020 рік не вказав належні йому та його дружині двоповерховий маєток і паркомісце, що знаходяться в Королівстві Іспанія. Загальна вартість "забутого" політиком майна сягнула приблизно 190 тисяч євро. Крім того, в офіційний документ не було внесено й грошові активи, що знаходяться на банківському рахунку підозрюваного у сумі 1657 доларів.

Загальна сума незадекларованих Герасимовим відомостей складає майже 6,3 мільйона гривень.

"Його дії кваліфіковані за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України. Оскільки місцеперебування нардепа було невідомо, про підозру йому повідомили в порядку ст. 135 КПК України", – йдеться в тексті публікації пресцентру САП.

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