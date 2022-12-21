Укр

Раненый военный назвал "извинения" Шуляк "омерзительным фарсом и издевательством" и требует ее увольнения

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
Дата публикации
Читати українською
Автор
Олег Симороз Новость обновлена 21 декабря 2022, 18:34
Олег Симороз

Шуляк банально не понимает за что ей надо извиниться, говорит Олег Симороз

Украинский военный Олег Симороз, которому ампутировали обе ноги, не принял извинения лидера партии "Слуга Народа" Елены Шуляк и требует ее увольнения. Об этом он написал в Facebook.

"Извинения" Шуляк передо мной являются просто отвратительным фарсом и издевательством! Во-первых, появилось оно на шестой день и только после огромного скандала и когда народные депутаты "слуги" начали писать из-за нее заявления на выход из партии, главой которой она есть. Во-вторых, начала прикрываться передовой, что максимально противно и цинично, потому что где передовая, а где Шуляк, думаю всем понятно", — написал военный.

Олег Симороз отметил и тот факт, что Шуляк не указала в своем посте, перед кем извиняется.

"Ну и вишенкой на тортике есть та часть текста, которая якобы должна считаться самым "извинением" — "Если я чем-то его обидела". То есть Шуляк банально не понимает за что ей надо извиниться. Более того, она даже не упоминает по имени того, перед кем якобы "извиняется", — возмутился военный.

Олег Симороз также обвинил Елену Шуляк в том, что она живет по принципу вседозволенности.

"Пани Елена, это — дно, и констатация того, что Вы живете по принципу вседозволенности. Но на самом деле очень хорошо, что Вы даже не задумались, почему это нужно спрашивать у военного с двумя ампутациями ног, который лежит в военном госпитале, разрешения на встречу. Почему нужно сначала узнать хочет ли он вообще Вас видеть и с Вами "дискутировать", хорошо зная его отношение к Вам. Ведь это ярко иллюстрирует Ваше подлинное отношение к украинской армии, в отличие от Ваших басен о передовой, которыми Вы пытаетесь прикрыть свою низость" — пишет Симороз.

Военный подчеркнул, что не принимает такие извинения и обратился к Президенту с призывом избавиться от Шуляк и ветировать законопроект №5655.

Как сообщалось, тяжелораненый военный Олег Симороз обнародовал сообщение, в котором рассказал, что лидер "Слуги Народа" ворвалась в госпиталь, где он лечится, чтобы выяснить отношения из-за законопроекта о реформировании сферы градостроительства. Симороз критиковал этот документ, назвав его антинародным, а Шуляк – "лоббисткой строительной мафии".

Теги:
#Законопроект #Скандал #Слуга народа #Елена Шуляк #Олег Симороз