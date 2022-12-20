Скандал с Еленой Шуляк: нардеп извинилась перед раненым военным

Шуляк поблагодарила защитников Украины

Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк, по всей видимости, захотела поставить точку в громком скандале, во время которого её обвинили в неуважении к раненому бойцу ВСУ. Нардеп принесла извинения и выразила благодарность всем защитникам.

На своей странице в Facebook, Елена Шуляк заявила, что главной целью её встреч с украинскими воинами, как на передовой, так и в тылу является поддержка и помощь тем, кто сегодня защищает страну, а также предоставление им уверенности в том, что они должны играть ведущую роль в восстановлении страны.

"Именно для этого реальные дела нашей партии: непосредственная помощь военным подразделениям и направление 130 млн грн партийных средств на нужды армии", — добавила Шуляк.

Также глава "СН" принесла свои извинения за произнесенные её слова.

" Если какие-то мои поступки или слова чем-то обидели бойца, я прошу прощения. Я точно этого не хотела, не планировала и не стремилась. А если это так было воспринято — извиняюсь",— сказала Шуляк.

Напомним, что неприятная история с Еленой Шуляк возникла, когда боец ВСУ и юрист Олег Симороз обвинил её в том, что она ворвалась к нему в палту госпиталь и устроила скандал, пока он находится на реабилитации после потери обеих ног на Донбассе. Причиной для этого стала критика солдата в адрес законопроекта 5655, который, как считает боец, действует в интересах строительной мафии. В ответ на это, по словам Симороза, Шуляк намекнула, что он получил деньги за свою позицию.

После произошедшего заместитель главы фракции "СН" Галина Янченко раскритиковала поступок своей коллеги и даже объявила о выходе из партии.

Напомним, ранее мы писали о том, что на заседании Верховной Рады поругались депутаты от "Слуги народа" и "ЕС".