Зеленский подписал скандальный закон о КСУ: советы Еврокомиссии проигнорировали

Президент и ВРУ не учли рекомендации Венецианской комиссии

В Украине вплотную занялись судебной реформой. После ликвидации скандального ОАСК президент Украины подписал закон об отборе кандидатов для КСУ. Этот документ вызвал в обществе немалый резонанс.

О подписании законопроекта №7662 о "совершенствовании порядка отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда" сообщается на сайте Верховной Рады Украины.

Закон был принят ВР 13 декабря, а 20 декабря его подписал президент Украины. Это произошло несмотря на то, что данную редакцию раскритиковало общество и она противоречит обновленному заключению Венецианской комиссии, сообщает "Европейская правда".

Важно отметить, что законопроект был подписан без правки, которая регламентирует количество членов Совещательной группы экспертов (СГЭ). Из-за этого эффективность независимого отбора судей остается под большим вопросом.

Эксперты в сфере судебной реформы неоднократно предупреждали о том, что игнорирование этой правки может сделать КСУ подконтрольным властям и просили парламент не принимать закон в таком виде. А после принятия обратились к Владимиру Зеленскому с просьбой наложить вето.

Свои рекомендации касательно законопроекта №7662 высказала и Венецианская комиссия, опубликовав выводы 19 декабря. Документ требовали обновить в той редакции, за которую выступала общественность и эксперты в сфере судебной реформы. В заключении было сказано, что в СГЭ нужно добавить седьмого члена из независимых международных экспертов, чтобы отбор судей в КСУ точно не вызывал вопросов. А решения СГЭ должны быть обязательными к исполнению, то есть, кандидат, который не прошел проверку, ни при каких обстоятельствах не может быть назначен судьей КСУ.

Но ВР и президент Зеленский утвердили только шесть членов СГЭ, среди которых трое — независимые эксперты, а остальные назначаются президентом, Съездом судей или ВРУ. Причем без голоса членов Съезда судей нельзя принимать решения.

Общественные эксперты считают, что седьмой член СГЭ, то есть четвертый независимый эксперт, позволил бы нивелировать политическое влияние на комиссию.

Напомним, что законопроект о КСУ является одним из необходимых для евроинтеграции нашей страны.

Ранее мы рассказывали о том, что Владимир Зеленский подписал вредный для вступления в ЕС закон. Из-за этого документа переговоры о членстве в Евросоюзе могут затянуться.