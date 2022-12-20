Зеленський підписав скандальний закон про КСУ: поради Єврокомісії проігнорували

Президент та ВРУ не врахували рекомендації Венеціанської комісії

В Україні всерйоз зайнялися судовою реформою. Після ліквідації скандального ОАСК президент України підписав закон щодо відбору кандидатів для КСУ. Цей документ викликав у суспільстві чималий резонанс.

Про підписання законопроекту №7662 щодо "вдосконалення порядку відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду" повідомляється на сайті Верховної Ради України.

Закон було ухвалено ВР 13 грудня, а 20 грудня його підписав президент України. Це сталося незважаючи на те, що цю редакцію розкритикувало суспільство і вона суперечить оновленому висновку Венеціанської комісії, повідомляє "Європейська правда".

Важливо зазначити, що законопроект було підписано без виправлення, яке регламентує кількість членів Дорадчої групи експертів (ДГЕ). Через це ефективність незалежного відбору суддів лишається під великим питанням.

Експерти у сфері судової реформи неодноразово попереджали про те, що ігнорування цього виправлення може зробити КСУ підконтрольним владі і просили парламент не ухвалювати закон у такому вигляді. А після ухвалення звернулися до Володимира Зеленського з проханням накласти вето.

Свої рекомендації щодо законопроекту №7662 висловила і Венеціанська комісія, опублікувавши висновок 19 грудня. Документ вимагали оновити у тій редакції, за яку виступала громадськість та експерти у сфері судової реформи. Наприкінці було сказано, що до ДГЕ треба додати сьомого члена з незалежних міжнародних експертів, щоб відбір суддів до КСУ точно не викликав запитань. А рішення ДГЕ мають бути обов’язковими до виконання, тобто кандидат, який не пройшов перевірку, за жодних обставин не може бути призначений суддею КСУ.

Але ВР та президент Зеленський затвердили лише шість членів ДГЕ, серед яких троє — незалежні експерти, а решта призначається президентом, З’їздом суддів чи ВРУ. Причому без голосу членів З’їзду суддів не можна ухвалювати рішення.

Громадські експерти вважають, що сьомий член ДГЕ, тобто четвертий незалежний експерт, дозволив би нівелювати політичний вплив на комісію.

Нагадаємо, що законопроект про КСУ є одним із необхідних для євроінтеграції нашої країни.

Раніше ми розповідали про те, що Володимир Зеленський підписав шкідливий для вступу до ЄС закон. Через цей документ переговори про членство у Євросоюзі можуть затягтися.