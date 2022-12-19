Трампу загрожує кримінальне переслідування за чотирма статтями: що він накоїв

Конгрес звинуватив експрезидента у порушенні чотирьох федеральних законів

Проти колишнього президента США Дональда Трампа можуть порушити кримінальну справу в рамках справи про штурм Капітолію 6 січня 2021 року.

Спеціальний комітет Конгресу США проголосував за те, щоб направити до Міністерства юстиції запит про відкриття такого провадження.

Член комітету Джеймі Раскіна каже, що Трампа та низка інших осіб можуть притягнути до відповідальності через порушення одразу чотирьох федеральних законів:

вплив чи перешкоджання офіційній процедурі уряду США;

змову з метою введення в оману уряду США;

незаконні, свідомі чи добровільні хибні заяви федеральному уряду;

допомога чи участь у заколоті проти Сполучених Штатів.

"Комітет вважає, що доказів більш ніж достатньо для кримінального переслідування президента Трампа — за допомогу та сприяння тим силам, хто, штурмуючи Капітолій, брав участь у нападі на США", — сказав Раскін.

Незважаючи на те, що рішення Конгресу не має юридичної сили і не зобов’язує Мін’юст вдаватися до будь-яких дій, проте конгресмени вважають, що їхній внесок допоможе сприяти прийняттю рішень відомством.

Нагадаємо, напередодні в резиденції Мар-а-Лаго, яка належить екс-президенту США Дональду Трампу, було знайдено секретні документи щодо Ірану та Китаю.