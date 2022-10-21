Трамп має великі проблеми: що знайшли у нього слідчі ФБР

Колишнього президента США підозрюють у шпигунстві

У резиденції Мар-а-Лаго, яка належить експрезиденту США Дональду Трампу, було знайдено секретні документи щодо Ірану та Китаю.

Як повідомляє The Washington Post з посиланням на знайомі із запитанням джерела, у знайдених у резиденції Трампа документах містилася інформація, яка могла б пролити світло на методи США зі збору інформації, а їхні американські спецслужби намагаються тримати в секреті.

Крім того, в одному з документів містилися дані про ракетну програму Ірану, а в іншому "дуже секретна розвідувальна робота" по Китаю.

Співрозмовники зазначили, що розкриття цієї інформації може створити дуже багато ризиків, а під загрозу можуть потрапити люди, які допомагають США.

Також наголошується, що ці документи є найбільш чутливими з усіх виявлених під час обшуків ФБР 8 серпня. Тоді з резиденції Трампа було вилучено близько 13 тисяч документів, з яких 103 засекречені, а 18 мають гриф "цілком таємно".

Через недотримання вимог щодо поводження з такою інформацією, Трампа підозрюють за статтею про шпигунство.

Нагадаємо, Трамп у своєму недавньому інтерв’ю озвучив низку проросійських наративів, у тому числі і про те, що Україні варто було відмовитися від Криму та вступу до НАТО.

Крім того, він закликав "подружитися з росією" через те, що має ядерну зброю.