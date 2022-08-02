Американський політик хайпує на темі війни в Україні як може

Користувачі соціальних мереж обурюються через припущення 45-го президента США Дональда Трампа, що Україна могла б відмовитися від членства в НАТО і визнати Крим частиною рф. Політик припустив, що з такими поступками нашій країні вдалося уникнути повномасштабної війни.

Таку думку Трамп висловив у підкасті The Clay Travis & Buck Sexton Show, повідомляє "Телеграф". Також він переконаний, що у разі його переобрання на другий термін (замість Джозефа Байдена) диктатор володимир путін не ризикнув би вторгнутися в Україну, як зробив це 24 лютого 2022 року.

Дональд Трамп видав багато скандальних заяв під час інтерв’ю. Серед іншого — і впевненість у тому, що у Москві нібито хотіли підписати з українською владою заяву про мир.

"Вони могли б відмовитися від Криму. Могли б щось зробити з НАТО: "Добре, ми не приєднуватимемося до НАТО", і мали б країну, тому що, я вважаю, путін хотів укласти договір", — припустив колишній американський лідер. .

Тепер же Дональд Трамп переконаний, що рано чи пізно Україна зламається під натиском росії, а путін "захопить там все". За словами американця, йому дуже "сумно спостерігати за тим, що відбувається" у нашій країні.

Звичайно ж, подібні "пропозиції" викликали неймовірний фурор серед українських інтернет-користувачів. Вони поспішили висловити все, що думають про Трампа та його рішення домовлятися з росією.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що цинічність Трампа стала предметом чергового скандалу. Щоб заощадити гроші, колишній американський президент вирішив оригінально поховати свою першу померлу дружину Івану. Він обладнав її могилу на території власного гольф-клубу. За це йому світить розслідування щодо ухилення від сплати податків.