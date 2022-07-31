"Потрійне ухилення від податків": Трамп поховав колишню дружину на території гольф-клубу

Могила знаходиться неподалік першого поля для гри в гольф

Експрезидент США Дональд Трамп вирішив скористатися податковими пільгами штату Нью-Джерсі та поховав свою першу дружину Івану на території гольф-клубу.

Як повідомляє Daily Mail, увагу на це звернула професор соціології та податкова дослідниця Брук Харрінгтон, яка заявила, що це потрійне ухилення від сплати податків.

"Я перевірила податковий кодекс штату Нью-Джерсі, і, друзі… Це потрійне ухилення від сплати податків. Майно, прибутковий податок та податок із продажу – все виключено", — написала вона у своєму Твіттері.

Івана Трампу було поховано у селищі Бедмінстер на території гольф-клубу колишнього чоловіка. Її могила розташовується неподалік першого поля клубу.

Втім, видання зазначає, що пільга може бути застосована, якщо площа земельної ділянки не перевищує 10 соток, але площа всього гольф-клубу становить приблизно 1,5 акра (60,7 сотки), а тому повністю її від податків звільнено не може.

Також повідомляється, що Трамп раніше оголосив ділянку гольф-клубу фермою, оскільки там вироблялася мульча, яка використовується у сільському господарстві, це дозволить йому використати додаткові податкові пільги.

Як повідомлялося раніше, про смерть Івани Трамп стало відомо 14 липня. 73-річна колишня модель впала зі сходів у своєму власному будинку та померла від отриманих травм.